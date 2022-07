Esercizi combinati per costruire massa muscolare in poco tempo

Quali movimenti fare

Gli esercizi combinati permettono di far lavorare più gruppi muscolari contemporaneamente, aiutando la persona ad allenarsi in maniera efficace in un lasso di tempo ridotto. Inoltre, aumentano la frequenza cardiaca e il tasso metabolico, per cui rappresentano un ottimo allenamento cardio e di forza. Ecco alcuni esercizi "2 in 1" molto efficaci, da ripetere almeno tre volte alla settimana per ottenere i risultati sperati. Non servono grandi attrezzature: solo un tappetino, dei manubri o un bilanciere. All'inizio, se non si è allenati, è bene non esagerare: calibrare il peso in base alle proprie condizioni, poi con il tempo si può aumentare progressivamente il carico.