Esercizi Cardio: Frequenza Cardiaca Ideale

L'esercizio cardio o aerobico comprende molti tipi di attivit à. Alcune, come camminare , possono essere svolte a un ritmo moderato mentre altre, come correre , andare in bicicletta in salita, saltare la corda o nuotare, a uno più intenso.

Qual è la quantità raccomandata di esercizio cardio

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a prescindere dalla tipologia di esercizio cardio scelta, per trarne i massimi benefici non si dovrebbe svolgere per meno di 10 minuti alla volta.

Se si opta per un allenamento di intensità moderata, come una camminata veloce, 30 minuti al giorno possono portare a una serie di vantaggi, che tuttavia si raggiungono anche spezzando quel tempo in più sessioni, come ad esempio compiendo due passeggiate da 15 minuti o tre da 10 minuti ogni giorno.

Non esiste, di contro, un limite massimo raccomandato per la quantità di esercizi cardio da fare su base giornaliera o settimanale anche se, soprattutto se quella scelta è piuttosto impegnativa, saltare un giorno o due alla settimana può aiutare a recuperare energie ed evitare lesioni e burnout.

È sicuro fare cardio ogni giorno?

Tramite un studio del 2012 pubblicato sul British Journal of Pharmacology, i ricercatori hanno scoperto che fare fino a 60 minuti di esercizio cardio al giorno sia sicuro e particolarmente indicato se l'obiettivo sia la perdita di peso.

Esistono però sintomi indicatori del fatto che si stia esagerando:

indolenzimento muscolare persistente,

giunture dolorose,

difficoltà a svolgere esercizi sempre fatti con disinvoltura,

diminuzione dell'interesse o dell'entusiasmo per l'esercizio,

peggioramento della qualità del sonno.

Per evitarli, la frequenza dell'allenamento dovrebbe essere valutata su ogni persona singolarmente, in base anche al livello di forma fisica e alle condizioni di salute generali.

Se non ci si allena da un po' di tempo o ci si sta riprendendo da un infortunio o una malattia, è meglio consultarsi con il proprio medico su come e per quanto tempo iniziare in sicurezza una routine cardio. Stessa cosa se si soffre di malattie cardiache, artrite, problemi respiratori o alle articolazioni.