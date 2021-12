Con l' invecchiamento , i muscoli delle braccia tendono a diventare più flaccidi, a maggior ragione se non si esegue un allenamento mirato. A rischiare di più sono le donne perché la menopausa e lo sconvolgimento ormonale ad essa associato accentuano la perdita di tono e di elasticità muscolari. Tuttavia, il problema non è irrisolvibile: infatti, esistono alcuni esercizi per le braccia flaccide particolarmente adatti agli over 50 che aiutano a migliorare la situazione.

Gli esercizi consigliati

Anche dopo una certa età, però, si può intervenire per cercare di migliorare la situazione. In che modo? Facendo degli allenamenti mirati. Ecco alcuni esercizi utili per gli over 50 per combattere le braccia flaccide. Sono indicati sia a uomini sia a donne e possono essere svolti ovunque. Per eseguirli, servono dei pesetti, che vanno scelti in relazione al proprio grado di allenamento: tenere presente che non ci si deve sforzare troppo quando si compiono i movimenti, ma che bisogna comunque fare un po' di fatica.