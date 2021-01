Esercizi a basso impatto per perdere peso

Cosa sono gli esercizi a basso impatto?

Gli allenamenti a basso impatto sono quelli che evitano di mettere sotto pressione le articolazioni, ma che consentono di bruciare calorie, definire i muscoli e supportare e risvegliare il metabolismo, che è in definitiva ciò che è necessario per raggiungere e coadiuvare uno schema finalizzato alla perdita di peso e massa grassa. Basta aumentare l'intensità per massimizzare i risultati dopo i primi allenamenti.

Gli allenamenti a basso impatto possono essere adatti a qualsiasi programma di allenamento o obiettivo di fitness. Indicati per le persone che sono neofite nell'allenamento o, ad esempio, anche per gli atleti che si stanno riprendendo da un infortunio. Sono utili anche per i giorni di riposo per riprendersi da un allenamento ad alto impatto. Anche se gli esercizi a basso impatto sono poco impegnativi nei confronti delle articolazioni, possono comunque essere molto efficaci. La sessione di fitness consentirà di sudare, bruciare calorie ed eliminare tossine. Sebbene la maggior parte degli esercizi ad alto impatto sia anche ad alta intensità, è possibile che gli esercizi a basso impatto siano ad alta o bassa intensità: è possibile, infatti, rendere più impegnativo camminare, andare in bicicletta o nuotare, ad esempio semplicemente aumentando il ritmo.

Quali sono?

Gli allenamenti a basso impatto sono quelli che esercitano poca o nessuna pressione sulle articolazioni: camminare , nuotare , fare yoga, andare in bicicletta e l'ellittica. A differenza delle attività ad alto impatto, come la corsa, la pliometria e la ginnastica, non ci sono colpi duri quando i piedi toccano il suolo. Ginocchia e caviglie non subiscono sforzi eccessivi.