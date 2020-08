Allenamento per la Forza nel Body Building

Ciò che andremo a descrivere dev'essere inteso come un esempio soggettivamene concepito. E' logico che secondo l'autore, i presupposti risultano corretti ed inalienabili, ma non per questo si ripudiano altre ipotesi e conclusioni altrettanto degne di considerazione.

Per due ragioni: anzitutto perché in tal modo non si riesce a sfruttare l' azione GH -stimolante dell' acido lattico – è impossibile muovere carichi troppo vicini alla RM per più rep e quindi per più tempo. E anche perché l' impegno per le articolazioni diverrebbe così pesante da ottenere, nel giro di poche sedute, un aumentato rischio di traumi articolari. Questo è tanto vero che neanche i power-lifters professionisti si allenano più a ripetizioni bassissime, se non negli ultimi giorni pre-gara.

Come anticipato nel paragrafo legato al controllo / coordinazione, gli esercizi vanno eseguiti a carico elevato (>85% RM) , con alti TUT , enfasi sulla fase eccentrica (maggiore della concentrica), meglio se con una pausa di contrazione isometrica e senza pause di rilassamento, e fino al cedimento , per un tempo totale approssimativo di 30'' circa ; il numero di ripetizioni (rep) è variabile a seconda dell'esercizio, ma potremmo definirlo "grossolanamente" compreso tra le 4-6 rep – questo dipende concretamente da quanto si impiega per una singola rep. Il numero totale di set per muscolo è variabile, da 3 a 9 o raramente più , a seconda dell' intensità , della densità – inclusi i recuperi – e ovviamente della capacità soggettiva di sopportare la fatica . Il recupero tra le set è variabile ma intorno ai 3 ', in base anche a variabili esterne come l'obbiettivo nel mesociclo.

Recupero Muscolare

Quanto recupero muscolare tra le sedute di allenamento?

Si ritiene che la vicinanza degli allenamenti sugli specifici gruppi muscolari non debba essere < 7-10 giorni. Questo è ovviamente opinabile, nel senso che è impossibile anche volendo. I muscoli non sono concretamente isolabili e, soprattutto lavorando sui multiarticolari, è normale che vengano coinvolti nelle sedute incentrate su altri gruppi – come vedremo sotto, questo vale soprattutto per gli ausiliari o accessori. Sono inoltre la conoscenza del proprio corpo e la condizione specifica a determinare questo parametro parzialmente soggettivo.

Alcuni prendono come riferimento la scomparsa dei DOMS per capire se sia il caso o meno di allenarsi. Questo non è sempre un indicatore affidabile, poiché sottopone la ragione ad un ulteriore possibile errore dovuto alla soggettività stessa, più precisamente nell'insorgenza e nella scomparsa di questi ultimi – che, com'è noto, ancora non sono stati ben giustificati dalla scienza medica. Per un quasi principiante, il tempo necessario a ripetere la seduta potrebbe essere quello che permette di allenarsi con la stessa efficacia di quello precedente; mai inferiore a questo, in genere dovrebbe essere anche di poco superiore.

Proseguendo, in base a vari esperimenti controllati è importante che vi siano almeno 24-48 ore di riposo tra una seduta e l'altra, quando l'obiettivo è appunto massimizzare la forza come da oggetto di questa trattazione. Ciò significa che se vi allenate il lunedì, il successivo allenamento dovrà essere non prima di mercoledì. Questo è il tempo che richiede il corpo per riprendersi dallo schock e per supercompensare, cioè attuare tutte le modifiche biochimiche per aumentare la sua capacità di espressione della forza. Anche questi tempi di riposo stanno all'interno di un range, in quanto a causa della individualità biochimica e di altri fattori, non è possibile stabilire con assoluta precisione la tempistica. Inoltre, con l'avanzare dei progressi, quindi della grandezza dei muscoli, può essere necessario aumentare ulteriormente.

Per quel che concerne la suddivisione degli esercizi, è consigliabile splittare le routine in due o tre parti. Ad esempio, in un tipico split per la forza si allenerà la parte superiore il lunedì e mercoledì, la parte inferiore del corpo il venerdì. L'importante è ricordarsi che i gruppi muscolari ausiliari, come le spalle e le braccia, sono già sollecitati negli esercizi per il tronco; perciò bisogna fare attenzione che abbiamo riposato, recuperato e sovracompensato prima di risollecitarli di nuovo. Nello specifico, i tricipiti e le spalle fasci anteriori lavorano negli esercizi di distensione per i pettorali. I bicipiti e le spalle fasci posteriori lavorano negli esercizi di rematore per i dorsali. Per fare un esempio: se prevedete di fare curl per bicipiti il lunedì, non va bene fare rematore il giovedì o viceversa.

Tutto questo ovviamente va' "preso con le pinze"; nel senso che volendo mantenere le intensità di cui abbiamo parlato sopra, sarebbe impossibile stimolare al 100% delle sue potenzialità un muscolo già sollecitato anche parzialmente poco tempo prima. D'altro canto, se è vero che gli ausiliari contribuiscono nei multiarticolari dei grossi gruppi muscolari, è anche vero che questi lavorano sempre anche in buffer.