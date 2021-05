Esaurimento da Calore: Cos'è, Sintomi, Come Prevenirlo

Chi solitamente si allena all'aperto , in primavera ed estate deve fare i conti con l'innalzamento delle temperature e il rischio di andare incontro a quello che viene definito esaurimento da calore , ovvero quel processo che si verifica quando il corpo si surriscalda in risposta a fattori esterni.

Si verifica molto più facilmente nel corso di un'attività sportiva , durante l'esecuzione di grandi sforzi fisici o lo stazionamento in un'auto calda o in un'area interna priva di aria condizionata. Quando ciò accade, il corpo mette in atto il proprio meccanismo di difesa, che consiste nel cercare di regolare la temperatura corporea attraverso il sudore , pur senza riuscirci.

Per esaurimento da calore si intende un aumento improvviso della temperatura corporea , dato dall'impossibilità da parte dell'organismo di mantenerla a livelli standard in ambienti troppo caldi e umidi .

Raffreddare il corpo spostandosi in un'area ombreggiata o in un luogo con aria condizionata.

Prevenzione

Come avviene in molti casi, anche in questo il modo migliore per arginare il fenomeno è cercare di prevenirlo.

Ecco alcuni consigli per farlo.