Sala pesi: gli errori più comuni

Questo esercizio necessità di una buona mobilità di spalla. In assenza di questa, non è consigliabile ostinarsi. Meglio orientarsi su una Safety Bar .

Parallelamente, la curva lombare dev'essere opportunamente mantenuta in tutta la sua lunghezza (non solo superiormente). Ciò è concesso da una buona attivazione dei glutei . Ciò non dev'essere troppo enfatizzato prima della discesa - spesso si vedono persone che "buttano in fuori il sedere" - semplicemente perché inutile.

Nello squat, le scapole sono depresse per consentire di proiettare il manubrio dello sterno verso l'alto e avanti. Questa posizione consente di porre la porzione superiore della colona vertebrale in massima sicurezza.

Alcuni partono in accosciata senza inspirare correttamente sia a livello addominale ( diaframma ), sia a livello toracico. Ciò è invece determinante per la stabilità del core e quindi per la sicurezza vertebrale, oltre che per l'erogazione di forza .

In discesa, il bacino si sposta verso dietro e le ginocchia in avanti; il peso è maggiormente sul tallone. In risalita, la spinta si sposta anche sull'avampiede. Le ginocchia, in entrambe le fasi, non dovrebbero oltrepassare la linea anteriore dei piedi.

Il bilanciere può essere posizionato sopra le scapole o all' altezza delle stesse . Nel primo caso, lo squat sarà più verticale e concentrato sull'azione del quadricipite , nel secondo imporrà una maggior flessione del busto con coinvolgimento superiore del grande gluteo e della schiena - versione "meno sicura" per i dischi intervertebrali , ma per molti più prestativa.

I piedi andrebbero poco più larghi del bacino - non oltre la larghezza delle spalle - e le punte leggermente ruotate verso l'esterno; c'è però chi può avvantaggiarsi di un maggior divaricamento ed apertura delle punte, come ad esempio chi tende al valgismo delle ginocchia.

Il rialzo sotto i talloni è utile soprattutto a chi ha una scarsa mobilità in flessione dorsale delle caviglie, che porterebbe a sbilanciarsi in avanti.

Ad esempio, mentre in passato si consigliava di usare uno spessore sotto i talloni, oggi si impone di eseguirlo addirittura scalzi. E' sbagliato in entrambi i casi, perché questo dettaglio dipende molto dalla schiena , dal bacino e soprattutto dalle caviglie del soggetto.

L'esecuzione corretta del back squat con bilanciere , esercizio principe per lo sviluppo del grande gluteo e dei quadricipiti femorali, è estremamente complessa ed impossibile da riassumere in poche righe. Non tutti possono eseguirlo, o almeno non da subito.

Alzare le ginocchia appiattendo la schiena può tuttavia essere molto utile per chi ha problemi di schiena, come discopatie , ma con la consapevolezza che non bisogna compensare un problema creandone un altro.

Se possibile, è molto utile. Anzitutto perché favorisce una distensione più confortevole sull'angolo di spalla, in sinergia alla posizione delle scapole; in secondo luogo, permette di alzare carichi maggiori - anche per la diminuzione del ROM.

Scapole in posizione fisiologica spingono il soggetto ad alzare in gomiti nella spinta, a sfavore dell'angolo di spalla.

Dorsali: la lat machine

Quando ci si posiziona alla lat-machine non basta sedersi, impugnare e tirare, ma è necessario conoscere l'altezza a cui posizionare il sedile, il tipo di impugnatura (pronata, supinata, neutra) e di barra, il Range of Moviment (ROM), il ritmo di respirazione, padroneggiare l'attivazione scapolare e come gestire le gambe in caso di problemi alla schiena.

Impugnatura sbagliata

L'errore più comune rimane quello di impugnarla, a presa prona, troppo larga o troppo stretta. La larghezza giusta, per la crescita in larghezza e per l'efficacia del movimento, è con il margine interno delle mani che, in massima concentrica - con la barra sotto il mento - esce a sfioro dal profilo dei deltoidi.

Allargandola ulteriormente si peggiorano le leve muscolari e articolari - anche perché viene ridotta l'adduzione dell'omero - mentre stringendola troppo si porta enfasi a muscoli differenti.

Abbassare eccessivamente la barra

La trazione, per agire sul dorso, deve terminare appena sotto il mento. Forzandone ulteriormente il ROM, ciò che si ottiene è un'eccessiva attivazione degli intra-rotatori, come il gran pettorale.

Slancio del busto

Il cheating più diffuso è invece lo slancio verso dietro al momento della trazione (che, in piccola misura, con altissimi carichi, può anche starci), seguito dall'avanzamento balistico del busto (questo invece non dovrebbe assolutamente avvenire).

Un altro errore diffuso è quello di "intestardirsi" nell'eseguire le trazioni dietro la testa anche quando le spalle non lo consentono. Non tutti godono della giusta mobilità, e dovrebbero comportarsi di conseguenza. Tra l'altro, portando la barra dietro la nuca si concentra lo stimolo nella porzione centrale della schiena, tra le scapole.

Attivazione delle scapole e tensione muscolare

Un altro errore diffusissimo è di trazionare senza attivare correttamente le scapole. L'attivazione, ovvero l'adduzione e la depressione, alla lat machine può essere eseguita prima di iniziare la trazione o nel primo momento del ROM - mentre nei pull-up andrebbe prediletta, in teoria, solo la seconda opzione.

E tra una rep e l'altra? Qui ci sono due scuole di pensiero: alcuni sostengono che le scapole debbano rimanere costantemente attivate, altri invece pensano che sia corretto elevarle e abdurle in massima eccentrica.

La differenza sta nel mantenimento o meno della tensione muscolare. Questa, che si ottiene lasciando le scapole attivate e pertanto senza cercare il massimo ROM in eccentrica, è utile nei lavori ad alti TUT e alto numero di rep (alto volume). E' invece discutibile se si cerca un movimento altamente qualitativo, oppure incentrato parecchio sulla forza - nei quali, forse, potremmo prediligere le trazioni alla sbarra.

Fare leva con le gambe

Non di meno, esiste una forte tendenza a sfruttare eccessivamente i blocchi per le cosce durante la trazione. Infatti, facendo leva sui femori, è possibile imbrogliare utilizzando i flessori dell'anca e gli addominali. L'uso dei cuscini potrebbe eventualmente avere una valenza nel caso in cui si presentasse un problema di ipolordosi lombare o un annullamento della curva. In tali situazioni è infatti probabile che vi sia una debolezza a carico degli ileo-psoas, che quindi potrebbero essere rinforzati usando le gambe per l'ancoraggio. Tale ipotesi sarebbe comunque da valutare in base al soggetto in esame. Per ricreare la lordosi fisiologica a livello lombare, si potrebbero anche posizionare le gambe non in posizione seduta, ma come se si volesse assumere una posizione in ginocchio. In questa posizione i flessori dell'anca verrebbero allungati, ricreando una normale curva nella colonna.

Troppo carico nel pull-down a braccia tese

Un altro errore molto comune alla lat machine riguarda il pull-down a braccia tese. Molti travisano il ruolo di questo esercizio e cercano di caricare il giusto per raggiungere alti livelli di forza. Peccato che non serva assolutamente ad esprimere la massima tensione muscolare. Il pull-down a braccia tese è invece un esercizio qualitativo, tecnico, utile soprattutto nella ricerca di isolamento della schiena rispetto ai flessori dell'avambraccio - anche se comunque stimola sia il gran pettorale che il tricipite brachiale. Inutile, quindi, caricare per eseguire 6 rep. Piuttosto, va contestualizzato nel pre-stancaggio o al secondo posto nelle superset, o comunque come finisher.