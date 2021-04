Sentire un leggero affaticamento dopo essersi allenati duramente può essere normale, ma se da questo si passa al dolore no, soprattutto se alla schiena . Purtroppo però si tratta di un evento piuttosto frequente , causato da alcuni errori nell'esecuzione degli esercizi. Per questo, imparare a riconoscere i più ricorrenti può aiutare a evitare il mal di schiena .

In alternativa al plank classico si può provare il bear plank , che allena in modo intenso il core.

Per far sì che questa postura corretta venga acquisita dal cervello e riprodotta automaticamente ad ogni esercizio, può essere molto utile allenarsi con alcuni esercizi a terra.

Facendo sollevamento pesi, soprattutto in fase di stacco, piegare il bacino invece di inarcare la parte bassa della schiena , mantenendo la gabbia toracica in linea con il resto del corpo.

Estendere la colonna vertebrale troppo indietro o troppo in avanti quando si fanno stacchi , piegamenti o sollevamento pesi può provocare mal di schiena o strappi muscolari in quella zona.

Usare manubri troppo pesanti

Anche se le prime volte che ci si allena con i pesi si è spesso tentati di usare subito manubri pesanti, è meglio non esagerare. Afferrare pesi eccessivi, infatti, può far compiere l'errore di mettere troppa forza nello slancio necessario per sollevarli. Questo, oltre a rendere gli esercizi inefficaci, può provocare infortuni alla schiena.

Come evitarlo

Usare pesi che si riescano a controllare comodamente senza ricorrere a uno slancio eccessivo e ridurre il numero di ripetizioni è un modo per non rischiare di farsi male. Per assicurarsi di tenere la schiena dritta un altro consiglio è quello di posizionarsi davanti a uno specchio mentre si fa l'esercizio, in modo da controllare i propri movimenti.