Flettere la schiena durante il sollevamento Durante esercizi che comportano un carico per la schiena, perdere la lombare fisiologica in favore di un atteggiamento in flessione (movimento contrario all'estensione) può provocare uno stress eccessivo per i dischi intervertebrali, talvolta anche un danno come l'ernia del disco. Quando la lombare va in flessione, si viene a creare una pressione sulla parte anteriore dei dischi intervertebrali, pressione che spreme il nucleo polposo all'interno dell'anulus in direzione opposta.

Se l'impulso a questo fenomeno è smisurato (rispetto a quelle che sono le capacità della persona), come avviene per esempio quando si solleva un carico troppo pesante e si perde il giusto assetto posturale, la pressione generata può essere esagerata e il nucleo polposo può danneggiare l'anulus che lo contiene, fino a lederlo nei casi più estremi (protrusione o ernia). Alla luce di ciò, se è importante evitare di inarcare la schiena, è altrettanto fondamentale scongiurare un atteggiamento in flessione della lombare nel momento in cui si sovraccarica la schiena. In palestra, esercizi che sollecitano la schiena con carichi importanti e possono indurre la perdita della lombare fisiologica in favore di un atteggiamento in flessione sono: Squat con bilanciere o manubri;

Stacco da terra (comprese le varianti);

Rematore con bilanciere o manubri. Anche se mal eseguito, difficilmente uno Squat a corpo libero può avere conseguenze per la schiena, questo perché il carico è contenuto; va detto, tuttavia, che se si vuole iniziare un percorso di progressione dei carichi, la tecnica va affinata da subito, meglio sotto la guida di una figura specializzata nell'allenamento con sovraccarichi (personal trainer). Ci sono individui maggiormente predisposti alla flessione del rachide lombare durante l'esecuzione di determinati esercizi: sono i soggetti con ipolordosi lombare, ossia con una lordosi lombare poco enfatizzata per natura (si parla anche di "lordosi appiattita").

Come l'iperlordosi, l'ipolordosi lombare non è una patologia (ci sono tanti individui rientranti in questa categoria posturale che non sviluppano dolori alla schiena); tuttavia, se combinata a un certo stile di vita (es: posizione spesso seduta ecc.), può associarsi a un rischio maggiore di lombalgia. Come evitarlo Anche in questo caso, vale la stessa indicazione fornita per l'eccessiva estensione lombare: il soggetto deve concentrarsi nel mantenere la lombare fisiologica, con schiena compatta e tenuta delle scapole. Altre precauzione fondamentale è, ancora una volta, utilizzare un carico consono alle proprie capacità fisiche e progredire col peso solo dopo aver acquisito giusti livelli di forza. Per affinare la tecnica esecutoria e favorire il giusto setting lombare, in esercizi come Squat e Stacco da terra, può essere utile ricorrere a varianti: per lo Squat, si segnalano Box Squat e Pin squat; per lo Stacco, invece, lo Stacco dai blocchi. Di seguito, sono riportati due esercizi che possono aiutare la persona con tendenza a flettere la schiena a prendere consapevolezza con i movimenti del rachide lombare e del bacino (antiversione e retroversione). Hip hinge con bastone Da in piedi, il soggetto deve posizionare un bastone dietro la schiena, lungo la colonna vertebrale, in modo tale che sia a contatto con occipite, cifosi toracica e osso sacro.

Mantenendo il bastone nella posizione suddetta, deve inclinarsi in avanti con il busto (flessione d'anca), avendo cura di flettere leggermente le ginocchia.

La lombare deve mantenere la curva fisiologica per tutta l'escursione di movimento.

Il segnale che si è persa la curva fisiologica è quando, durante il movimento, il tratto lombare tocca il bastone (vuol dire che c'è stato flessione lombare) e il bacino va in retroversione.

Lo scopo dell'esercizio è imparare a mantenere la lordosi lombare fisiologica per un'escursione di movimento sempre più ampia.

Con il tempo, il soggetto migliorare la consapevolezza del movimento del rachide lombare e del bacino. Gatto con movimento del complesso bacino-lombare In posizione di quadrupedia, il soggetto deve eseguire dei movimenti isolati del bacino.

Nello specifico, deve svolgere un movimento di antiversione, da cui deriverà un'estensione del rachide lombare.

La partenza deve avvenire con la lombare in posizione neutra.

Eseguito il movimento di antiversione del bacino e di estensione della lombare, il soggetto deve ritornare alla posizione di partenza, quella neutra.

L'esercizio aiuta a riconoscere non solo il movimento di estensione lombare, ma anche l'assetto fisiologico dello stesso tratto di colonna.

Usare carichi eccessivi Come già detto in più occasioni, in palestra, usare un peso eccessivo può pregiudicare il mantenimento del giusto assetto posturale durante l'esercizio, ragion per cui aumenta il rischio di infortunio. Un carico troppo elevato, inoltre, induce la persona ad adottare compensi che alterano ancor di più la tecnica esecutoria, rendendo vano l'allenamento. Come evitarlo Quando si intraprende un programma di allenamento in palestra, serve pazienza e un certo grado di umiltà: bisogna utilizzare carichi alla portata, in modo da non sporcare la tecnica esecutoria. Solo una volta adattati a quel carico, è possibile aumentarlo; anzi è doveroso farlo: la progressione dei carichi, infatti, è fondamentale per il miglioramento; tuttavia, non bisogna mai dimenticare che è un processo lento. Una strategia di allenamento efficace e al tempo stesso che rispetta la progressione dei carichi è quella del buffer: lasciare qualche (non troppe) ripetizione di riserva con un dato carico consente di concludere una serie con un carico comunque allenante senza sporcare la tecnica.