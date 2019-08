Il primo errore comune alla maggior parte delle donne è quello di credere che il ciclo mestruale costituisca un "problema". Non è così. La fertilità è una condizione, in tal caso senza dubbio disagevole, ma con la quale il sesso femminile deve pur sempre convivere.

Il più delle volte non esistono controindicazioni nel praticare sport durante il ciclo mestruale. La donna non è indebolita dal mestruo ma, più spesso, da fattori psicologici. Fanno eccezione, ovviamente, condizioni patologiche o border-line come l'ovaio policistico sintomatico.

Ogni donna sana dovrebbe quindi porsi le seguenti domande: Al sopraggiungere del ciclo mestruale mi reco comunque a lavoro o in università o a scuola? Al supermercato per fare la spesa? In posta per pagare le utenze? Pulisco la casa? Ovviamente sì, in particolar modo se si è conviventi, coinquilini o genitori.

Ciò non toglie che esistano condizioni di dismenorrea (mestruazioni dolorose) tali da rendere piuttosto complicata qualunque attività; inoltre, perdite consistenti e prolungate si possono correlare ad anemia, pressione bassa e non solo. Poiché l'allenamento deve "far bene" e non "far male", non si può prescindere da queste circostanze.

D'altro canto, a sentire molte donne "non più troppo giovani", il livello di sopportazione al dolore che da sempre contraddistingue il gentil sesso sembra, in qualche modo, essersi ridotto negli anni. È una questione di educazione. Oggi le adolescenti presentano il certificato medico, col consenso dei genitori, per evitare le due ore di educazione fisica. Si tratta di future donne che avranno enormi problemi nella gestione del dolore, soprattutto durante l'allenamento. Si tenga a mente che, un tempo, non esistevano neppure gli assorbenti usa e getta e, nonostante ciò, la maggior parte delle contadine lavorava nei campi anche con le mestruazioni. Da non trascurare poi l'effetto delle endorfine, tipicamente liberate dal cervello durante lo sport, con azione analgesica ed eccitante.

Esistono poi complicazioni "pratiche", talvolta "estetiche", legate alle perdite. Se il problema fosse questo, un abbigliamento più opportuno ed un cambio in più, di solito, sono sufficienti a risolvere il dilemma. In tal caso esistono alcune differenze legate alle attività specifiche, che comunque non sono oggetto di questo articolo, come quelle che riguardano gli sport da combattimento, l'arrampicata sportiva ecc.

Ma per quale motivo, si chiederanno i lettori, è così importante non trascurare l'allenamento durante il ciclo? Semplicemente perché due allenamenti al mese costituiscono quasi il 20 % del volume mensile e ciò significa non rispettare la continuità, la sistematicità dell'allenamento; ergo, il margine di miglioramento si riduce in maniera davvero molto evidente. Ma non solo. L'umore inevitabilmente compromesso delle donne in fase di ciclo mestruale tende a migliorare con l'attività motoria; anche perché il fatto stesso di saltare una sessione crea, in qualche modo, una frustrazione e un'insoddisfazione di base che si ripercuote in tutte le altre attività.

Detto questo, non tutti vivono le stesse condizioni allo stesso modo. Chi trova giovamento nell'interrompere gli allenamenti mensilmente può, anzi dovrebbe, continuare a farlo. Al contrario però, sarebbe meglio fare qualche tentativo.