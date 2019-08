Praticamente chiunque ha assunto, assume o assumerà un integratore alimentare a base di vitamine o minerali. Tuttavia, dare per scontato di averne bisogno è un duplice errore. Anzitutto perché è scorretto assumere nutrienti in quantità superiore al necessario; in secondo luogo perché, a prescindere dal potenziale venefico di questi nutrienti – bassissimo o quasi inesistente – si tratta di un approccio totalmente sbagliato.

È quindi sconsigliabile, soprattutto a chi inizia un programma di allenamento da zero, assumere qualunque tipo di integratore. All'opposto, sarebbe opportuno capire "perché", "quando" e "in che entità" il corpo possa realmente aver bisogno di reintegrare. Una buona integrazione alimentare può infatti avere degli effetti molto positivi, qualora sussista un bisogno reale.

È il "bisogno specifico" che deve stimolare la ricerca di una "soluzione", quindi l'ipotesi di un'eventuale carenza e il mezzo per compensarla. Attenzione però, il lettore non fraintenda; voler crescere muscolarmente, aumentare la forza o raggiungere migliori livelli di definizione, non sono veri e propri bisogni, bensì obbiettivi. Le strategie per raggiungerli vanno ricercate nell'allenamento e nella dieta, non negli integratori. Se poi, nel pratico, esiste una reale necessità di integrare, ben venga la scelta di uno specifico prodotto. Più avanti faremo qualche esempio.