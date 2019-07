Anzitutto, ribadiamo che in caso di ernia iatale dovrà essere il medico curante a stabilire la terapia dietetica, comportamentale ed eventualmente farmacologica per il trattamento. In secondo luogo, è possibile intervenire positivamente anche sull'allenamento.

Una valutazione molto pratica e versatile consiste nel porre il corpo in posizione supina su una panca e verificare fino a che punto le braccia riescono a sollevarsi sopra la testa senza inarcare la bassa schiena . Se le spalle risultano abbastanza mobili, è probabile che insista una buona elasticità dei tessuti e uno scarso grado di tensioni fasciali anteriori che vincolano il movimento. Se le spalle, invece, non riescono a flettersi adeguatamente sopra la testa, senza adottare un compenso lombare , la flessibilità dei tessuti è insufficiente compromettendo, soprattutto con l'uso di sovraccarichi, l'integrità delle strutture anteriori e stressando la fascia viscerale anteriore (vedi figura).

Diverrà quindi necessario intervenire con l'allenamento per aumentare la mobilità articolare delle spalle. Non è comunque da trascurare la soggettività delle caratteristiche ficiche, che non possono essere modificate oltre un certo limite. Se fisiologicamente non vi è una sufficiente escursione articolare delle spalle, per evitare di scatenare o aggravare l'ernia iatale, diviene auspicabile evitare – solo in alcune versioni, oppure del tutto – alcuni specifici esercizi.

Va' posta molta attenzione anche sull'allenamento dei muscoli addominali. Sollecitandone la contrazione, avviene un aumento della pressione sottodiaframmatica – ad esempio nel crunch e nel sit-up –incrementando la fuoriuscita dell'ernia; la stessa condizione, come anticipato, si manifesta in caso di Valsalva (che peraltro è spesso mantenuta anche durante l'allenamento dell'addome, creando così un'azione due volte più nociva sull'ernia iatale). Ecco che semplicemente espirando l'aria in maniera controllata durante la fase concentrica dello sforzo è possibile ovviare, almeno parzialmente, a questi inconvenienti – a tutto vantaggio, per di più, anche di altri tipi di ernia viscerale e della formazione di varici.