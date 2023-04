Allenamento ed endorfine: come e perché avviene il rilascio

In questo breve articolo analizzeremo meglio il rilascio di endorfine conseguente all' attività fisica , cercando di capire come, perché e in che misura avviene questo fenomeno - per poterne godere appieno nella vita quotidiana.

Il meccanismo nel sistema nervoso centrale è simile ma funziona bloccando un neurotrasmettitore diverso: l'acido gamma-aminobutirrico ( GABA ). A sua volta, l'inibizione del GABA aumenta la produzione e il rilascio di dopamina [Chaudhry SR, Bhimji SS (2018). Biochemistry, Endorphin. StatPearls. StatPearls Publishing. PMID 29262177. Retrieved 20 February 2019] e [Sprouse-Blum AS, Smith G, Sugai D, Parsa FD (March 2010). "Understanding endorphins and their importance in pain management". Hawaii Medical Journal. 69 (3): 70–1. PMC 3104618. PMID 20397507].

[Binder, W.; Mousa, S. A.; Sitte, N.; Kaiser, M.; Stein, C.; Schäfer, M. (2004). "Sympathetic activation triggers endogenous opioid release and analgesia within peripheral inflamed tissue". The European Journal of Neuroscience. 20 (1): 92–100. doi:10.1111/j.1460-9568.2004.03459.x. PMID 15245482. S2CID 33125103] e ["Electroacupuncture - an overview | ScienceDirect Topics"].

Nota : alcuni studi hanno identificato una similitudine tra l'attività dell'α-endorfina a quella degli psicostimolanti, e l'attività della γ-endorfina a quella dei neurolettici [Wiegant, Victor M.; Ronken, Eric; Kovács, Gabor; De Wied, David (1992), "Chapter 29 Endorphins and schizophrenia", Progress in Brain Research, Elsevier, vol. 93, pp. 433–453, doi:10.1016/s0079-6123(08)64588-4, ISBN 978-0-444-89538-7, retrieved 9 November 2020].

Solo la β-endorfina è realmente dotata di attività oppioide , mentre l'α-endorfina e la γ-endorfina mancano di affinità per i recettori degli oppiacei e quindi non influenzano il corpo allo stesso modo.

Come anticipato in premessa, le tre endorfine hanno un meccanismo d'azione differente.

Cosa fare per aumentare le endorfine?

Le endorfine svolgono quindi un ruolo importante nella risposta inibitoria del corpo al dolore .

La ricerca ha dimostrato che, da parte di individui mentalmente allenati, la meditazione può essere utilizzata per innescare il rilascio di endorfine [Dfarhud D, Malmir M, Khanahmadi M (November 2014). "Happiness & Health: The Biological Factors- Systematic Review Article". Iranian Journal of Public Health. 43 (11): 1468–77. PMC 4449495. PMID 26060713].

Ridere può stimolare la produzione di endorfine ed elevare la soglia del dolore .[Dunbar RI, Baron R, Frangou A, Pearce E, van Leeuwen EJ, Stow J, Partridge G, MacDonald I, Barra V, van Vugt M (March 2012). "Social laughter is correlated with an elevated pain threshold". Proceedings: Biological Sciences. 279 (1731): 1161–7. doi:10.1098/rspb.2011.1373. PMC 3267132. PMID 21920973].

Ma veniamo all'attività fisica. La produzione di endorfine può essere innescata da un intenso esercizio aerobico . È stato dimostrato che il rilascio di β-endorfina contribuisce al fenomeno noto come "runner's high".[Boecker, Henning; Sprenger, Till; Spilker, Mary E.; Henriksen, Gjermund; Koppenhoefer, Marcus; Wagner, Klaus J.; Valet, Michael; Berthele, Achim; Tolle, Thomas R. (1 November 2008). "The Runner's High: Opioidergic Mechanisms in the Human Brain". Cerebral Cortex. 18 (11): 2523–2531. doi:10.1093/cercor/bhn013. ISSN 1047-3211. PMID 18296435] e [Kolata G (27 March 2008). "Yes, Running Can Make You High". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 26 May 2016].

Tuttavia, diversi studi hanno supportato l'ipotesi che l'euforia provata dallo sportivo è dovuto soprattutto al rilascio di endocannabinoidi piuttosto che a quello di endorfine.[Reynolds, Gretchen (10 March 2021). "Getting to the Bottom of the Runner's High". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 16 March 2021].

Le endorfine contribuiscono comunque all'effetto positivo dell'esercizio su ansia e depressione [Anderson E, Shivakumar G (23 April 2013). "Effects of exercise and physical activity on anxiety". Frontiers in Psychiatry. 4: 27. doi:10.3389/fpsyt.2013.00027. PMC 3632802. PMID 23630504].

Lo stesso fenomeno può tuttavia svolgere un ruolo nella dipendenza da esercizio. L'allenamento regolare e intenso può indurre il cervello a sotto-regolare la produzione di endorfine nei periodi di riposo per mantenere l'omeostasi, spingendo gli sportivi ad allenarsi di più intensamente per ottenere la stessa sensazione [Freimuth M, Moniz S, Kim SR (October 2011). "Clarifying exercise addiction: differential diagnosis, co-occurring disorders, and phases of addiction". International Journal of Environmental Research and Public Health. 8 (10): 4069–81. doi:10.3390/ijerph8104069. PMC 3210598. PMID 22073029].