Protocollo EMOM: A Cosa Serve e Quanto è Efficacie

Introduzione In questo articolo parleremo del tanto discusso protocollo EMOM, un metodo di allenamento principalmente adottato nel Crossfitt ma che offre buone possibilità di progresso anche in altre attività. Shutterstock Che si parli di fitness, bodybuilding, preparazione atletica generale o terapia motoria (contro il sovrappeso o le patologie del ricambio), l'EMOM può rappresentare una valida alternativa e un potenziale sistema di miglioramento per certe capacità atletiche, per l'efficienza di alcuni sistemi energetici e vie metaboliche, per aumentare il consumo calorico e non solo. Attenzione! Trattandosi di un allenamento particolarmente intenso, prima di sperimentarlo è consigliabile eseguire una visita medica con elettrocardiogramma; meglio se di tipo agonistico. Di seguito cercheremo di sviscerare tutti gli aspetti più importanti dell'EMOM, spiegandone il funzionamento e la logica "metabolica", quindi come attuarlo per trarne il massimo beneficio.

Cos’è Cosa significa EMOM? Il sostantivo EMOM è un acronimo che viene dal termine inglese "Each Minute On Minute", tradotto letteralmente: "ogni minuto al minuto". In pratica, rispettare i 60'' è il fattore più importante di questo sistema. Ma cosa avviene in questi 60''? Tutto; sia ripetizioni che recupero. Cos’è l’EMOM? L'EMOM è un protocollo di allenamento anaerobico intervallato ad alta intensità (HIIT), finalizzato allo sviluppo di forza, resistenza alla forza, capacità metaboliche ecc. Una delle caratteristiche dell'EMOM è che si presta molto alla multifrequenza, perché non esaurisce mai totalmente il distretto coinvolto, ma allo stesso tempo consente sia di esprimere intensamente la capacità distrettuali, sia di dover sopportare alte pulsazioni cardiache, una consistente ventilazione polmonare (fatica sistemica) e una certa fatica nervosa centrale. L'uso dell'EMOM sembra particolarmente diffuso nell'ambito del Crossfitt, nel quale si ricercano allenamenti sempre più brevi ed intensi, ma soprattutto ad alta densità. Per approfondire: Densità di Allenamento Mezzi di allenamento EMOM Facendo un ampio utilizzo dei pesi, l'EMOM rientra nel vasto insieme del resistance training. Ciò detto, soprattutto nei soggetti con rapporto peso/potenza adeguato, non è raro che includa diversi esercizi a corpo libero (più spesso trazioni alla sbarra e dip alle parallele). Soprattutto nel Crossfitt, l'EMOM implica spesso esercizi multiarticolari a complesso schema motorio, che reclutano un ampio spettro muscolare – anche se, ovviamente, con maggior enfasi su certi distretti. Ad ogni modo, la sua applicazione "pura" nel callisthenics non è da considerarsi alla portata di tutti; spesso richiede l'adozione di ausili di scarico o assistenza come gli elastici (di frequente nelle trazioni alla sbarra). Viceversa, nei soggetti avanzati, è necessaria l'applicazione di parziali sovraccarichi come le cinture zavorrate (più spesso nelle dip alle parallele).

Come Funziona Come funziona l’EMOM? Gli EMOM sono allenamenti in stile HIIT, in cui vengono alternate brevi e intense serie (set) di esercizi diversi, per un numero di ripetizioni (rep), velocità ed entità dei sovraccarichi variabili a seconda dell'obbiettivo. Il riposo periferico è sempre vicino al 100%, poiché richiede il ripetersi del ciclo EMOM. Come suggerisce il nome stesso, gli intervalli di ripartenza (comprensivi di attività + recupero passivo) sono limitati a un minuto. L'obbiettivo dell'EMOM è di completare ogni esercizio, costituito da un'unica serie (set), per un certo numero di ripetizioni (rep) e sempre in meno di 60'' (meglio 30-40''). E' possibile eseguire anche un solo giro di EMOM. Il tempo residuo allo scoccare del minuto serve come recupero passivo di rigenerazione; ciò impone una gestione accurata del sovraccarico scelto, del numero di set e della velocità di esecuzione, che varieranno a seconda dell'obbiettivo e del livello. Al minuto successivo verrà eseguito un esercizio differente.

Efficacia A cosa serve l’EMOM? Dipende soprattutto da come viene strutturato. La parola d'ordine è sempre "densità" di allenamento, un parametro molto meno sfruttato nel bodybuilding e ancor meno nel powerlifting. Questa però, non può contrapporsi all'intensità, che è sempre di primaria importanza. Ecco spiegata la ragione del far ruotare singoli esercizi a mono-set, per mantenere altissima la prestazione di forza muscolare. Ciò detto, non si esclude la possibilità di eseguire più giri EMOM; tutt'altro. Godendo del quasi recupero totale nel gesto specifico, dovuto al susseguirsi di diversi esercizi, l'EMOM può ripetersi anche 3-4-5 volte. Pertanto anche il volume, per quanto "snobbato", ha il suo bel ruolo. Questo varia in base al numero di esercizi e di ripetizioni svolte nel minuto. In particolare, il volume acquisisce importanza se ricerchiamo un elevato dispendio energetico, uno stimolo metabolico importante, l'attivazione cardio-vascolare e respiratoria sub-massimali e l'apertura massima della finestra anabolica. C'è da dire però che l'affaticamento periferico dell'EMOM ripetuto 1 o 2 volte è, soprattutto negli esercizi più semplici (ad esempio un qualsiasi mono-articolare), abbastanza relativo. Diverso sarebbe se invece sfruttassimo tutti esercizi complessi (ad esempio un jerk and clean), che toccano sempre più distretti (ad esempio: military press, dip alle parallele, push up). Per chi si domandasse: "Perché non susseguire più esercizi per lo stesso muscolo?" Rispondiamo che sarebbe impensabile mantenere la stessa intensità di allenamento susseguendo più set o esercizi che coinvolgano gli stessi gruppi muscolari. Il cedimento e l'esaurimento muscolare sopraggiungerebbero quasi subito, oppure diverrebbe inevitabile ridurre la percentuale d'intensità. Ciò va a sfavore dell'allenamento di forza. A colpo d'occhio quindi, un protocollo di EMOM somiglia molto ad un circuit training. Il bello dell'EMOM è che può essere orientato alla forza tanto quanto alla resistenza di breve durata e all'allenamento metabolico.

Come Organizzarlo Come costruire un EMOM? Per gli allenamenti EMOM incentrati sul cardio-vascolare, quindi di resistenza anche aerobica, è prima di tutto essenziale che il rapporto lavoro-riposo sia superiore a 2:1 (40'' on e 20'' off), soprattutto alternando esercizi che coinvolgono diversi gruppi muscolari come squat jumps, plank e push up. Volendo alternare esercizi con sovraccarichi leggeri, la percentuale su 1 RM è del 60% o anche meno. Per gli allenamenti EMOM concepiti sullo stimolo metabolico e sulla resistenza alla forza breve – a parer mio, l'applicazione principale di questo protocollo – i il rapporto lavoro-riposo dovrebbe essere di circa 1:1 o leggermente superiore, alternando esercizi anche con sovraccarichi significativi al 65-75% della 1 RM. Per gli allenamenti EMOM focalizzati sulla forza, il rapporto può scendere a 1:1, ma si tenga ben presente che questo sistema ha il grosso limite di non prevedere il giusto avvicinamento allo sforzo. È molto difficile perché rischioso, poter lavorare con intensità > 75% senza eseguire un corretto riscaldamento generale, specifico e di attivazione localizzata. In tal caso, potrebbe essere utilissimo concepire un EMOM preliminare di riscaldamento, con poche rep e carichi intermedi. Tuttavia, per molti questo snaturerebbe la funzione stessa dell'EMOM.

Consigli Utili In caso di difficoltà nel recuperare tra gli esercizi, meglio diminuire le ripetizioni o modificare l'esercizio in base al livello di forma fisica. Soprattutto se l'allenamento è incentrato sulla forza. Al contrario, è consigliabile ridurre la velocità se l'EMOM viene concepito a scopo cardio-vascolare o metabolico. Per i principianti o per coloro che stanno riprendendo dopo un stop, è consigliabile di fare un rapido test prima di iniziare l'allenamento, per conoscere quante rep di ogni esercizio possiamo completare in 15''. Quello diverrà il riferimento per i primi esercizi di EMOM. È sempre necessario essere sicuri di poter sostenere un allenamento, ragione per la quale la visita medico sportiva dovrebbe essere obbligatoria.