Ellittica o Cyclette: quale è meglio?

Sia con l'ellittica che con la cyclette è fondamentale allenarsi con la frequenza cardiaca giusta. Per trovare la frequenza cardiaca massima , si sottrare a 220 l'età anagrafica . In una sessione di fitness benefica e ideale è consigliabile ottenere una frequenza cardiaca dal 50 all'85 percento della frequenza cardiaca massima, a seconda dell' intensità dell'allenamento . Ad esempio, a 40 anni, la frequenza cardiaca massima è di 180 battiti al minuto (bpm). Durante l'allenamento, la frequenza cardiaca dovrebbe essere compresa tra 90 e 153 bpm. Se è inferiore, si può intensificare l'attività, se è troppo alta, è necessario ridurre.

È fondamentale conoscere i pro e i contro di un'ellittica rispetto a una bicicletta quando si cerca la migliore macchina da palestra per le proprie esigenze. L'ellittica, ad esempio, fa lavorare sia le braccia che le gambe, mentre con la cyclette a lavorare sono essenzialmente le gambe, senza stressare le articolazioni , e si potenzia la resistenza . Entrambe le macchine sono ideali per gli allenamenti di tipo cardio . Ellittica e cyclette sono alternative alla corsa.

Entrambe le macchine sono considerate a basso impatto , rendendole ideali per chi soffre di artrosi e per il cross-training. La macchina ellittica fornisce più carico rispetto alla cyclette, quindi può aiutare a migliorare la salute delle ossa . Ma in presenza di dolori articolari al ginocchio , all' anca o alla caviglia, la cyclette potrebbe essere una scelta migliore per ottenere un allenamento cardiovascolare senza stressare le articolazioni .

Allenandosi con la cyclette, se utilizzata ad alta intensità, si riescono a bruciare più calorie rispetto all'ellittica, rendendola una scelta più efficace per coloro che cercano come risultato quello del dimagrimento . L'ellittica, tuttavia, aiuta a rafforzare sia la parte superiore che quella inferiore del corpo coinvolgendo più gruppi muscolari.

Ellittica: pro e contro

Pro: Lavorano sia gambe (compresi polpacci, glutei e quadricipiti), che braccia e spalle

Allenamento modulabile

Si bruciano 335 calorie in 30 minuti

Si allena tutta la muscolatura Le macchine ellittiche sono una scelta ideale per l'esercizio in quanto sono un incrocio tra uno step e un macchinario simulatore dello sci, infatti, sono macchinari per l'allenamento fitness e/o sportivo indoor che simulano il movimento dello sci di fondo. Consentono di far lavorare le gambe con un movimento circolare su e giù mentre si allenano in contemporanea anche le braccia grazie alle maniglie mobili. È possibile modulare l'allenamento, incrementando la resistenza o aumentando l'inclinazione, per rendere l'esercizio più difficile e potenziare la muscolatura.

Usare la macchina ellittica è un ottimo modo per bruciare calorie. Si consumano circa 335 calorie in 30 minuti. Questo attrezzo lavora su tutto il corpo. I pali mobili o le maniglie fanno lavorare le braccia e le spalle, mentre anche la parte inferiore del corpo (muscoli posteriori della coscia, quadricipiti e glutei) si allenano intensamente. Si può anche pedalare all'indietro anziché in avanti, allenando in questo modo i muscoli posteriori della coscia e i polpacci in misura maggiore. L'ellittica, infine, coinvolge anche i muscoli centrali.

Inoltre, con questa macchina si stressano le articolazioni in modo decisamente più blando rispetto alla corsa, rendendola ideale per coloro che hanno lesioni al ginocchio o all'anca o artrite, riducendo lo stress da rimbalzo – ad esempio la schiena, le ginocchia, le caviglie. Questo tipo di allenamento a basso impatto è ottimo per il cross-training per i corridori di lunga distanza in quanto può aiutare a prevenire le fratture da stress.

Lo svantaggio è che se si hanno problemi di equilibrio e sincronizzazione, il movimento circolare delle gambe potrebbe essere difficile da eseguire.

Benefici dell'allenamento con ellittica