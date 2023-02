Elettrostimolazione: cosa è, se funziona e benefici

Gli studi e le ricerche sull'efficacia dell'elettrostimolazione sono molto numerosi e spesso discordanti; per questo è buona norma fare affidamento esclusivamente su revisioni sistematiche e metanalisi , oggi finalmente disponibili in bibliografia scientifica.

Per i numerosi presunti ambiti di applicazione , in particolare negli ultimi anni, l'elettrostimolazione ha ricevuto una crescente attenzione sia da parte degli enti di ricerca, sia da parte dei consumatori.

Benefici dell’elettrostimolazione

L'elettrostimolazione può essere usata come mezzo di allenamento, in campo terapico o addirittura di ambito cosmetico. La sua efficacia d'altro canto, non dimostrata in ognuno di questi.

Di seguito prenderemo in oggetto le due applicazioni più importanti e diffuse: quella per la prevenzione e la riabilitazione, e quella estetica e/o dimagrante.

Elettrostimolazione nella riabilitazione e nella prevenzione

In medicina, l'elettrostimolazione viene utilizzata soprattutto a scopo preventivo e riabilitativo; ad esempio nell'atrofia muscolare da inattività o negli squilibri neuromuscolari che possono verificarsi a posteriori di infortuni muscolo-scheletrici.

Elettrostimolazione non è sinonimo di TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation), tecnica invece utilizzata come terapia del dolore - nella TENS la corrente è generalmente sotto-soglia, il che significa che genera alcuna contrazione muscolare.

L'utilizzo dell'elettrostimolazione si rivela particolarmente utile nei soggetti che, a causa di malattie superiori – si pesi ad alcune forme di cancro o nelle broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO) molto gravi – sono obbligati a limitare al minimo il proprio livello di attività fisica generale (LAF).

L'utilizzo di elettrostimolatore può portare a un miglioramento statisticamente significativo della forza e della massa muscolare , ma sono necessarie ulteriori ricerche per confermare i risultati.

Elettrostimolazione e perdita di peso

L'elettrostimolazione non si dimostra oggettivamente utile nella perdita di peso. Inoltre, non contribuisce in alcun modo a combattere l'inestetismo della cellulite.

È ormai risaputo che il dimagrimento giunge come conseguenza di un bilancio calorico negativo; anche se l'esercizio fisico può aumentare il costo energetico, il fattore più importante da gestire è quindi la dieta.

Gli elettrostimolatori determinano un dispendio calorico marginale e parecchio inferiore a qualsiasi tipo di esercizio.

Tuttavia, alcuni autori segnalano che le persone che tonificano i muscoli inizialmente previa elettrostimolazione sono più inclini a proseguire con le attività sportive.

