Elastici fitness: a cosa servono, come usarli e quali Fasce elastiche comprare

Elastici Fitness Gli elastici fitness o elastiband o bande elastiche sono un attrezzo molto versatile utilizzato nelle palestre ma anche per l'home fitness, quando si organizza una palestra in casa, al pari, ad esempio, della palla medica. Si tratta di strumenti semplici da utilizzare, che permettono di allenarsi a diverse intensità e che sono abbastanza economici. Sul mercato è possibile trovare diversi tipi di elastici fitness. I più comuni sono le cosiddette bande elastiche, ossia delle strisce di gomma, più o meno sottili, che permettono di svolgere esercizi con le braccia, con le gambe, con i piedi. Esistono poi degli elastici più professionali (il cui costo è anche più elevato) che terminano con delle maniglie. Nei negozi specializzati e online, potrete trovare inoltre degli elastici circolari, utili a non far sfuggire una delle due estremità della fascia. Ma andiamo con ordine, per scoprire a fondo il variegato mondo degli elastici fitness. E' utile procurarseli perché sono tra gli attrezzi più utilizzati per allenarsi a casa dai nostri fitfluencer. Elastici fitness, quali utilizzare e che esercizi svolgere Con ogni tipo di elastico fitness è possibile svolgere determinati esercizi. Con le bande elastiche, o elastici semplici, ad esempio, è possibile eseguire tantissimi esercizi per braccia, spalle, gambe, potendo aumentare anche la difficoltà gradualmente. Gli elastici fitness con maniglie, invece, sono senza dubbio più comodi per la loro impugnatura, ma non permettono di cambiare la resistenza a differenza dei precedenti. Infine, le bande elastiche circolari sono meno versatili, ma comode - ad esempio - per esercizi di gambe o per lavori da posizione supina. In commercio troverete elastici di differenti colori, spesso non sono casuali, ma ad ogni colore corrisponde una diversa resistenza. In cerca di altri suggerimenti per tenersi in forma? Scoprite cosa serve per allenarsi a casa secondo il nostro Personal Trainer. Per approfondire: #ACasaConMYPT: tutti i nostri segreti per rimanere in forma stando a casa