Elastici fitness: a cosa servono, come usarli e quali Fasce elastiche comprare

Gli elastici fitness con maniglie, invece, sono senza dubbio più comodi per la loro impugnatura, ma non permettono di cambiare la resistenza a differenza dei precedenti. Infine, le bande elastiche circolari sono meno versatili, ma comode - ad esempio - per esercizi di gambe o per lavori da posizione supina .

I più comuni sono le cosiddette bande elastiche, ossia delle strisce di gomma, più o meno sottili, che permettono di svolgere esercizi con le braccia, con le gambe, con i piedi. Esistono poi degli elastici più professionali (il cui costo è anche più elevato) che terminano con delle maniglie. Nei negozi specializzati e online, potrete trovare inoltre degli elastici circolari, utili a non far sfuggire una delle due estremità della fascia. Ma andiamo con ordine, per scoprire a fondo il variegato mondo degli elastici fitness.

Bande elastiche

Le bande elastiche si presentano, come anticipato, come strisce gommate, più o meno spesse, versatili e utili ad allenare principianti e professionisti. Sono facilmente reperibili nei negozi di fitness e online, anche in kit da diverse resistenze, sono economici e facili da trasportare in qualsiasi luogo, da mettere in borsa, nello zaino, da tenere in macchina per allenarsi ovunque. Possono essere utilizzate come attrezzi per allenare pettorali e spalle, o attrezzi per l'allenamento gambe. Attenzione a non commettere errori nell'utilizzo della fascia di resistenza.

Elastici Fitness Gritin

Tra gli elastici fitness in vendita su Amazon, ci sono quelli proposti da Gritin. Realizzati in materiale di lattice naturale di alta qualità, offrono 5 diversi livelli di resistenza: i cinque colori rappresentano infatti diverse forze di trazione ed ogni livello offre un tipo di allenamento adatto per svariati scopi sportivi. Robuste e resistenti, inoltre, le bande elastiche di Gritin non contengono materiali tossici e sono adatte anche a contatto con la pelle. Nel set è compresa la pratica borsa dove riporle e trasportarle.

