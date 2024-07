Doping genetico: cos'è, possibili applicazioni e rischi

Il doping genetico è l'uso non terapeutico della terapia genica da parte degli atleti per migliorare le prestazioni in quegli eventi sportivi che proibiscono tali applicazioni, e per ragioni diverse dal trattamento medico. Ad aprile 2015, non ci sono prove che il doping genetico sia stato utilizzato per migliorare le prestazioni atletiche in alcun evento sportivo. Il doping genetico comporterebbe l'uso del trasferimento genico per aumentare o diminuire l'espressione genica e la biosintesi proteica di una specifica proteina umana; ciò potrebbe essere fatto iniettando direttamente il vettore genico, oppure prelevando cellule dalla persona, trasfettandole e somministrandole. Lo sviluppo storico dell'interesse per il doping genetico da parte degli atleti e la preoccupazione per i rischi del doping genetico, nonché per come rilevarlo, si sono mossi parallelamente allo sviluppo del campo della terapia genica, in particolare: con la pubblicazione nel 1998 di un lavoro su un topo transgenico che sovraesprimeva il fattore di crescita insulino-simile 1, e che era molto più forte dei topi normali, anche in età avanzata;

a seguito di studi preclinici pubblicati nel 2002 su un modo per somministrare eritropoietina (EPO) tramite terapia genica;

dopo la pubblicazione nel 2004 della creazione di un "topo maratoneta", con resistenza molto maggiore dei topi normali, creato somministrando il gene che esprime PPAR gamma. Gli scienziati che hanno prodotto queste pubblicazioni sono stati tutti contattati direttamente da atleti e allenatori che cercavano di accedere alla tecnologia. Il pubblico è venuto a conoscenza di tale attività nel 2006, quando tali sforzi sono stati parte delle prove presentate nel processo di un allenatore tedesco. Gli scienziati stessi, così come enti tra cui la World Anti-Doping Agency (WADA), il Comitato Olimpico Internazionale e l'American Association for the Advancement of Science, hanno iniziato a discutere del rischio del doping genetico nel 2001 e, nel 2003, la WADA ha aggiunto il doping genetico all'elenco delle pratiche di doping vietate e, poco dopo, ha iniziato a finanziare la ricerca sui metodi per rilevare il doping genetico.

Agenti utilizzati nel doping genetico Esistono numerosi geni di interesse per il doping genico. Tra questi rientrano l'eritropoietina, il fattore di crescita insulino-simile 1, l'ormone della crescita umano, la miostatina, il fattore di crescita endoteliale vascolare, il fattore di crescita dei fibroblasti, l'endorfina, l'encefalina e l'alfa-actinina-3. I rischi del doping genico sarebbero simili a quelli della terapia genica: reazione immunitaria alla proteina nativa che porta all'equivalente di una malattia genetica; massiccia risposta infiammatoria; cancro e morte. Nota: è importante sottolineare che questi rischi verrebbero intrapresi per un guadagno sportivo a breve termine anziché per curare una malattia grave. Alfa-actinina-3 L'alfa-actinina-3 si trova solo nel muscolo scheletrico degli esseri umani ed è stata identificata in diversi studi genetici come avente un diverso polimorfismo negli atleti di fama mondiale rispetto alle persone normali. Negli sprinter si trova una forma che fa sì che il gene produca più proteine ​​ed è correlata all'aumento di potenza; un'altra forma si trova negli atleti di resistenza, e fa sì che il gene produca meno proteine. Gli agenti di doping genetico potrebbero essere progettati con polimorfismo o, per gli atleti di resistenza, un qualche costrutto di DNA che interferisce con l'espressione come un piccolo RNA interferente. Miostatina La miostatina è una proteina responsabile dell'inibizione della differenziazione e della crescita muscolare. La rimozione del gene della miostatina o la limitazione della sua espressione porta a un aumento delle dimensioni e della potenza muscolare. Ciò è stato dimostrato nei topi knockout privi del gene, soprannominati "topi Schwarzenegger". Anche gli esseri umani nati con geni difettosi possono fungere da "modelli knockout"; un ragazzo tedesco con una mutazione in entrambe le copie del gene della miostatina è nato con muscoli ben sviluppati. Dopo la nascita, la crescita muscolare avanzata era continuata, e il ragazzo è riuscito a sollevare pesi di 3 kg all'età di 4 anni. In uno studio pubblicato nel 2009, gli scienziati hanno somministrato follistatina tramite terapia genica ai quadricipiti di primati non umani, con conseguente crescita muscolare locale simile a quella dei topi. Eritropoietina (EPO) L'eritropoietina è una glicoproteina che agisce come un ormone, controllando la produzione di globuli rossi. Gli atleti si iniettano la proteina EPO come sostanza dopante già da molti anni (doping ematico). Quando l'EPO aggiuntiva aumenta la produzione di globuli rossi in circolazione, aumenta la quantità di ossigeno disponibile per i muscoli, migliorando la resistenza. Studi recenti suggeriscono che potrebbe essere possibile introdurre un altro gene EPO per aumentare la produzione di EPO endogenamente. I geni EPO sono stati inseriti con successo nei topi e nelle scimmie, e si è scoperto che aumentano l'ematocrito fino all'80%. Tuttavia, l'EPO endogena e derivata dal transgene ha provocato risposte autoimmuni in alcuni animali sotto forma di grave anemia. Fattore di crescita insulino-simile 1 Il fattore di crescita insulino-simile 1 è una proteina coinvolta nella mediazione dell'ormone della crescita. La somministrazione di IGF-1 nei topi porta a una maggiore crescita muscolare e a una più rapida rigenerazione muscolare e nervosa. Se gli atleti lo utilizzassero, la produzione sostenuta di IGF-1 potrebbe causare malattie cardiache e cancro. Altri Anche la modulazione dei livelli di proteine ​​che influenzano la psicologia è un potenziale obiettivo di doping genetico; ad esempio, la percezione del dolore dipende da endorfine ed encefaline, la risposta allo stress dipende dal BDNF e un aumento della sintesi di monammine potrebbe migliorare l'umore degli atleti. La preproencefalina è stata somministrata ai topi tramite terapia genica, utilizzando un virus Herpes simplex con replicazione deficitaria, che prende di mira i nervi; i risultati sono stati sufficientemente buoni da giustificare una sperimentazione clinica di fase I su persone con cancro terminale con dolore incontrollato. Adottare questo approccio per gli atleti sarebbe problematico, poiché l'attenuazione del dolore sarebbe probabilmente permanente. Il VEGF è stato testato in studi clinici per aumentare il flusso sanguigno ed è stato considerato come un potenziale agente di doping genetico; tuttavia il follow-up a lungo termine dei soggetti degli studi clinici ha mostrato scarsi risultati. Lo stesso vale per il fattore di crescita dei fibroblasti. Il peptide-1 simile al glucagone aumenta la quantità di glucosio nel fegato; è stato somministrato tramite terapia genica ai fegati di modelli murini di diabete, e ha dimostrato di aumentare la gluconeogenesi negli atleti, il che renderebbe disponibile più energia e ridurrebbe l'accumulo di acido lattico.