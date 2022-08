Donne e fitness: cosa, come e quanto allenarsi

Obbiettivi e Luoghi Comuni

Obbiettivi e luoghi comuni dell'allenamento fitness per le donne

Nella programmazione dell'allenamento fitness personalizzato femminile, le donne si mostrano spesso prevenute riguardo l'uso di grosse resistenze quali pesi liberi, attrezzi, macchine o allenamento calistenico intenso – invece necessari ad una corretta progressione allenante.

La motivazione principale – totalmente infondata – consiste nel timore di "ingrossare" (ipertrofizzare) eccessivamente certe parti del corpo a discapito dell'armonia e della femminilità (bicipite, deltoide, gran dorsale, vasto mediale del quadricipite e polpaccio, ovvero gemelli + soleo).

Più o meno tutte le donne desiderano invece ottenere una forma fisica che risalti le proprie forme, "tonificando" certi distretti, ma pur sempre in condizione di magrezza generale – risulta evidente che il concetto di femminilità, in questo senso, è piuttosto distorto e confuso.

Diventa quindi necessario lavorare sia su un eventuale dimagrimento, sia sullo sviluppo muscolare di zone che possono contribuire ad enfatizzare certe proporzioni.

A tal proposito ricordiamo che:

Il dimagrimento localizzato propriamente detto non esiste

Per tonificare è necessario cimentarsi negli stessi esercizi destinati allo sviluppo della forza e dell'ipertrofia – con densità, intensità e volume variabili.

Tuttavia, la maggior parte dei protocolli di allenamento fitness per le donne si focalizza esclusivamente, ma erroneamente, su quelle zone del corpo ritenute più "critiche": cosce, glutei, vita, fianchi e addome. È infatti abbastanza curioso che quasi nessuna donna che si allena si domandi:

<<Com'è possibile che, sia per tonificare che per dimagrire certi punti critici del corpo, mi vengano assegnati più o meno gli stessi allenamenti?>>

Dopotutto, per tonificare è necessario "riempire" i muscoli, strutturandoli maggiormente; al contrario, per "cesellare" il corpo è fondamentale ridurre i pannicoli adiposi e quindi dimagrire. Il primo obbiettivo si raggiunge inducendo uno stato anabolico, mentre il secondo per catabolismo – uno l'opposto dell'altro.

In definitiva, fare 3 serie da 15 ripetizioni di crunch per gli addominali non può sia ispessire gli addominali, sia far dimagrire la pancia. Allo stesso modo, cimentandosi quotidianamente in 60 minuti di stepper non è possibile eliminare il grasso dai glutei e al tempo stesso volumizzare i muscoli che lo rendono più tondo.

Uomini e donne: differenze corporee

L'ipertrofia – crescita muscolare – è regolata anche dal testosterone, ormone steroideo presente in quantità ben 10 volte minore nella donna rispetto all'uomo; questo spiega perché l'innata fobia delle donne all'eccessivo sviluppo è praticamente infondata, escludendo ovviamente manipolazioni ormonali. Nei prossimi paragrafi entreremo più nel dettaglio.

Altre differenze tra uomo e donna stanno nella percentuale di grasso corporeo, mediamente superiore nel gentil sesso, probabilmente imputabile alla selezione evolutiva che tende ad avvantaggiare la capacità di riproduzione.

Contrariamente a quanto si possa pensare in merito alla forza invece, valutata in rapporto alle dimensioni del muscolo, non c'è differenza tra i due sessi; è infatti la diversa percentuale di massa tra uomo e donna, che genera anche significative variazioni di capacità contrattile, a rendere la donna talvolta anche sensibilmente meno forte dell'uomo.

Vantaggi della crescita muscolare nell'allenamento per donne fitness

Ciò premesso, anticipiamo brevemente quali potrebbero essere gli effetti positivi ottenuti da un corretto programma di allenamento per donne fitness in sala pesi:

Aumento della massa magra con conseguente miglioramento della sensibilità insulinica e della gestione dei carboidrati alimentari;

Mantenimento del trofismo osseo, importante nella prospettiva dell'ingresso in menopausa (vedi Osteoporosi)

Miglioramento del rapporto massa magra / massa grassa, con generali benefici per la salute non trascurabili

Possibili miglioramenti posturali.

Tuttavia, ciò non può accadere se il percorso di allenamento viene caratterizzato da:

Nessun incremento del carico nelle sedute successive

Esecuzione di esercizi con carichi non allenanti

Nessuna variazione dei programmi di allenamento, quindi degli stimoli allenanti

Alimentazione scorretta.

Entriamo più nel dettaglio.