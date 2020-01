Donna Ginoide o Androide: Test Diagnostici

In altri articoli è già stato ampiamente discussa l'importanza di un allenamento tarato sulle caratteristiche biotipologiche del soggetto, sia esso androide oppure ginoide, al fine di ottenere un miglioramento della composizione corporea . Di seguito invece, approfondiremo meglio i test clinici da effettuare e, con essi, quali parametri ricercare per determinare la condizione iniziale soggetto femminile , sia dal punto di vista fisico che da quello metabolico-ormonale .

A prescindere dall' eziologia del sovrappeso e della distribuzione del grasso corporeo , è consigliabile sottoporsi ad analisi e valutazioni strumentali utili per lo sviluppo di un efficacie protocollo di lavoro . Gli esami proposti corrispondono a quelli teoricamente necessari per l'ottimizzazione del programma allenante e della dieta .

Dismetabolismi Importanti

Sono principalmente la sindrome metabolica e la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS).

La sindrome metabolica è ampiamente descritta all'interno del nostro portale, al quale rimandiamo per approfondimenti tutti i lettori interessati.

Per approfondire:

Di seguito invece, ci concentreremo maggiormente sulla policistosi ovarica – Sindrome dell'Ovaio Policistico (PCOS) – che è invece la conseguenza femminile più comune di "iperandrogenismo ovarico" – aumentata produzione di androgeni.

Sindrome dell'Ovaio Policistico (PCOS)

La PCOS si manifesta con un aumento della produzione di androstenedione e testosterone ovarico, ed è spesso accompagnata da irregolarità mestruali (solitamente oligomenorrea, di rado amenorrea) e da altri sintomi e / o segni clinici che possono alterare il metabolismo.

Va comunque sottolineato che l'eventuale riscontro di ovaie policistiche non determina necessariamente la presenza della sindrome, in quanto tale condizione si può riscontrare anche in donne del tutto sane. Proprio per questo è necessario, attraverso esami specifici, stabilire la presenza o meno di PCOS o di altre forme comuni di iperandrogenismo, come ad esempio quello di tipo idiopatico – che presenta anch'esso un'aumentata produzione di androgeni, ma senza turbe mestruali, ovaie policistiche ed alterazioni metaboliche.