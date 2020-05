DOMS: Dolori Muscolari Dopo l’Allenamento

DOMS è l'acronimo di " delayed onset muscle soreness ", che in italiano potrebbe essere tradotto in " indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata ".

Una precedente teoria ipotizzava che il DOMS fosse collegato all' accumulo di acido lattico , che si pensava continuasse a essere prodotto dopo l'esercizio. Questo accumulo veniva interpretato come "tossico e di scarto metabolico", responsabile della percezione di dolore in una fase ritardata. Questa teoria è stata ampiamente respinta, poiché le contrazioni concentriche che producono anche acido lattico non sono ugualmente in grado di causare DOMS. Inoltre, da più studi è dimostrato che l'acido lattico ritorna ai livelli normali entro un'ora dall'esercizio fisico, e quindi non può causare il dolore che si verifica molto più tardivamente.

Un'altra spiegazione per il dolore associato al DOMS è la teoria dell' efflusso enzimatico . Dopo il microtrauma, il calcio che viene normalmente immagazzinato nel reticolo sarcoplasmatico si accumula nei muscoli danneggiati. La respirazione cellulare viene inibita e anche l' ATP necessario per trasportare attivamente il calcio nel reticolo sarcoplasmatico viene rallentato . Questo accumulo di calcio può attivare proteasi e fosfolipasi che a loro volta degradano e degenerano le proteine ​​muscolari . Ciò provoca infiammazione e, a sua volta, dolore dovuto all'accumulo di istamine , prostaglandine e potassio .

In pratica il muscolo, che cerca di adattarsi rapidamente per prevenire danni muscolari più seri, lancia segnali nervosi di indolenzimento ogni volta che si esegue un'ulteriore contrazione muscolare .

Altri fenomeni temporanei causati dall'esercizio eccentrico non abituale di questo tipo includono: diminuzione della forza muscolare , ridotta capacità di movimento e gonfiore. È stato tuttavia dimostrato che questi cambiamenti si sviluppano indipendentemente nel tempo l'uno dall'altro, e che i DOMS non sono la causa diretta della riduzione della funzione muscolare post-allenamento.

Funzione Biologica

A cosa servono i DOMS?

È possibile che la funzione dei DOMS sia quella di "segnale di avvertimento", al fine di prevenire eventuali lesioni.

È stato osservato che, in presenza di DOMS, un esercizio concentrico moderato può causare inizialmente più dolore ma in seguito un'attenuazione dello stesso, seppur temporanea – senza effetti negativi sulla funzione muscolare e il recupero.

Inoltre, l'esecuzione di esercizio eccentrico in presenza di DOMS non sembra esacerbare alcun danno muscolare, né sembra avere effetti negativi sul recupero.

Considerato ciò, i DOMS non sembrano avere alcuna utilità preventiva. Tuttavia, è stato osservato che un secondo allenamento eccentrico entro sette giorni dall'esercizio iniziale può portare a una riduzione della funzione muscolare nell'immediato post-workout.

Repeated-bout effect

Trattasi del meccanismo che sta alla base della prevenzione dei DOMS, basato sulla crescita graduale dello stimolo.

Dopo aver eseguito un esercizio eccentrico non abituale e sperimentato un forte dolore, il muscolo si adatta rapidamente per ridurre ulteriori danni durante lo stesso esercizio. Questo fenomeno è chiamato "repeated-bout effect".

Come risultato, non solo si riduce il dolore all'allenamento successivo, ma si recuperano più rapidamente anche altri indicatori di danno muscolare, come gonfiore, riduzione della forza e della mobilità. L'effetto è principalmente, ma non del tutto, specifico per il muscolo stimolato; alcuni esperimenti hanno dimostrato che parte dell'effetto protettivo è conferito anche ad altri muscoli.

L'entità dell'effetto è soggetta a variazioni; ad esempio: distanza temporale tra gli allenamenti, numero e lunghezza delle contrazioni eccentriche e modalità di allenamento. Può variare anche tra i soggetti e tra gli indicatori specifici di danno muscolare. In generale tuttavia, l'effetto protettivo dura almeno per alcune settimane e sembra diminuire gradualmente con l'aumentare del tempo tra un allenamento e l'altro – non è rilevabile dopo circa un anno.

Il primo allenamento non deve essere intenso quanto quello successivo, per poter conferire una certa protezione. Ad esempio, è stato dimostrato che l'esercizio eccentrico eseguito al 40% della forza massima conferisce una protezione dal 20 al 60% dai danni muscolari subiti da un esercizio di forza al 100% due o tre settimane dopo. Inoltre, tale effetto si ottiene anche con un numero relativamente piccolo di contrazioni – un paio. In un particolare studio, il primo allenamento di 10, 20 o 50 contrazioni, ha fornito la stessa protezione nel secondo allenamento di 50 contrazioni tre settimane dopo.

Il meccanismo non è ancora stato compreso e sono stati ipotizzati vari meccanismi, forse compresenti. Essi includono: adattamenti neurali, meccanici e cellulari.