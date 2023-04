Dolore alla schiena mentre si dorme: gli esercizi per calmarlo

Molte volte però il fastidio o la scarsa mobilità alla schiena sono dati dalla vita troppo sedentaria . Per questo, per cercare di migliorare la situazione, l' esercizio fisico può essere un ottimo alleato . Nello specifico, a rivelarsi particolarmente utili possono essere esercizi di stretching mirati, da eseguire direttamente da letto, ogni sera prima di coricarsi.

L' insonnia è la più nota ma non sono pochi nemmeno i soggetti che soffrono di dolori o irrigidimenti alla schiena durante il sonno o quando si distendono a letto, e che quindi non riescono a riposare bene.

Questi muscoli di solito si irrigidiscono dopo una giornata trascorsa seduti. Soprattutto per le persone che svolgono un lavoro d'ufficio e in generale conducono una vita sedentaria, allungarli può quindi aiutare a dormire senza dolore, e di conseguenza meglio.

Allungamento del collo da seduti

Sedersi sul bordo del letto o su una sedia con entrambe le mani giunte dietro la testa.

Abbassare delicatamente la testa fino a ché il mento non tocca il petto, respirando profondamente.

Tenere la posizione per circa 20 o 30 secondi.

Riportare il collo in posizione neutra.

Piegare leggermente la testa verso destra e, tenendovi la mano poggiata sopra, tirare delicatamente l'orecchio destro verso la spalla destra.

Mantenere la posizione per circa 15 o 20 secondi.

Ripetere la sequenza di movimenti sul lato sinistro.

Mentre si svolge questo esercizio, assicurarsi di non fare alcun movimento brusco ma tirare delicatamente la testa nelle direzioni indicate, in modo da non affaticare nessun muscolo. Questa serie di allungamenti del collo agisce su tutti i muscoli che collegano la testa al busto e lungo la schiena.