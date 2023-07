Dog Human Fitness: cos’è e perché fa bene fare sport con il proprio cane

Gatti e cani sono gli animali scelti dalla maggior parte delle persone e in particolare i cani possono accompagnare in diversi momenti della giornata, compreso quello dedicato al fitness .

Condividere la vita con un animale domestico è positivo sotto diversi punti di vista. È dimostrato dalla scienza, infatti, che farlo porta con sé una serie di benefici per il corpo e per la mente.

Per chi punta a fare uno step in più però, la Dog Human Fitness è la soluzione ideale.

Perché allora non trasformare anche il tempo dedicato al fitness in un'esperienza da vivere insieme?

Come funziona la Dog Human Fitness

Solitamente la durata di questo allenamento è di circa un'ora ma ovviamente ognuno può trovare la formula temporale più adatta per sé e per il proprio amico a quattro zampe.

Non esiste uno schema di azione predefinito, ma si tratta di una disciplina che, oltre al tempo, può essere personalizzata in base alle esigenze di cane e umano che la compiono anche per quanto riguarda altre caratteristiche, come gli esercizi da compiere.

Le regole, infatti, sono poche e semplicissime da seguire.

Come precisato dalla Federazione Italiana Sport Cinofili, perché possa rientrare nella categoria del Dog Human Fitness, l'allenamento deve comprendere una parte dedicata al lavoro cardiovascolare, alternata a momenti specifici, utili per lo sviluppo muscolare.

A differenza di quanto avviene durante una classica passeggiata, in cui solitamente cane e padrone si affiancano senza che l'animale prenda il sopravvento, nella Dog Human Fitness il ruolo di quest'ultimo è fondamentale.

Durante l'allenamento, infatti, il cane non deve limitarsi ad accompagnare il proprio padrone negli esercizi che ha deciso di svolgere ma trasformarsi in un partner alla pari, diventando un compagno utile e competente.

Collaborare con il proprio umano, aumentando non solo i momenti trascorsi insieme ma anche e soprattutto la loro qualità è tra le prerogative di questa disciplina che, nonostante esista da pochi anni, ha già molti estimatori.

La peculiarità del Dog Human Fitness è dunque quella di coinvolgere entrambi gli attori in un'attività che li veda in egual misura protagonisti.

Non esiste una regola ferrea nemmeno per quanto riguarda l'ambiente nel quale compiere la Dog Human Fitness, ma farlo all'aperto, possibilmente in un luogo verde, potrebbe risultare più semplice, visto che le attività che si possono svolgere outdoor sono di più, e utile, considerando che ai benefici dell'attività sportiva si aggiungono quelli dati dal contatto con la natura.