Dita dei piedi intorpidite durante la corsa: cause e rimedi

La corsa è una delle attività fisiche più popolari e praticate. Del resto, apporta tanti benefici, ma non è priva di piccoli disturbi che possono sopraggiungere. Fra questi, anche un intorpidimento alle dita dei piedi . In molti casi, questa perdita di sensibilità dipende da fattori facilmente controllabili, come l'utilizzo di calzature inadeguate, ma talvolta dipende da malattie che richiedono trattamenti mirati, per questo non va mai sottovalutata.

Spesso, questa problematica dipende da fattori facilmente controllabili, ma se compare anche al di fuori dell'attività sportiva e in maniera frequente è meglio indagare con il medico perché alla base potrebbero esserci dei disturbi che richiedono una gestione mirata. Si consiglia di chiedere un consulto medico anche in presenza di un intorpidimento improvviso, che magari si diffonde ad altre parti del corpo e si accompagna a vertigini e confusione .

Alla base delle dita intorpidite potrebbe esserci l'abitudine a fare passi molto lunghi. Si tratta infatti di un atteggiamento che aumenta lo stress sui piedi . In questi casi possono comparire altri sintomi come dolore alle anche e alle ginocchia e condizioni come tendinite di Achille e stiramenti muscolari del polpaccio .

Allenamento eccessivo

La corsa è un'attività benefica, ma è importante non esagerare. Correre per lunghi periodi con ritmi intensi può essere rischioso, specie se non si è particolarmente allenati. In questi casi, il rischio di intorpidimento alle dita dei piedi aumenta. Non solo. Possono comparire anche altri sintomi, come dolore, affaticamento e difficoltà di respirazione.

Come rimediare: evitare di compiere sforzi eccessivi rispetto al proprio grado di allenamento. Un buon consiglio è provare ad aumentare la distanza e la velocità della corsa non più del 10% ogni settimana. È importante anche prevedere delle pause dall'attività fisica, per dare al proprio corpo il tempo di riposarsi e rigenerarsi.