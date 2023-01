Distensione su panca inclinata con manubri: come si esegue, benefici ed errori da non commettere

Inoltre, se ben eseguite , permettono di lavorare in maniera più confortevole ; questo perché non vincolano l'avambraccio ad una presa francamente prona e – anche come conseguenza di quest'ultimo fattore – permettono di spingere con l'omero più flesso (addotto frontalmente) . Spesso, questo vantaggio consente un maggior comfort articolare della spalla.

Svantaggi delle distensioni su panca inclinata con manubri

Le distensioni su panca inclinata con manubri eseguite con alti sovraccarichi sono potenzialmente rischiose per la salute della spalla.

Risultano particolarmente a rischio le persone che non padroneggiano correttamente l'assetto scapolare e quelle che, nel tentativo di forzare le ultime rep, spostano le spalle in avanti, staccandole dall'appoggio della panca.

Non di meno, hanno maggiori possibilità di infortunarsi i soggetti che lavorano senza spotter, soprattutto a cedimento e con alti sovraccarichi.

È vero che risultare più autonomi possibile nell'allenamento rappresenta un valore aggiunto – anche perché ha poco senso lavorare con sovraccarichi "impossibili" da gestire. Ma è altrettanto vero che, dal punto di vista anatomo-funzionale, non siamo tutti uguali, e che in alcuni casi può essere indispensabile un supporto esterno per la gestione della messa in posizione, della rep "0" e dello scarico finale.

Come le distensioni con bilanciere, anche quelle con i manubri possono stressare molto il polso (soprattutto se non mantenuto ben dritto e solido) e il gomito.