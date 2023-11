Disfunzione erettile: è vero che basta l'attività fisica per contrastarla?

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Fino ad oggi gli strumenti più immediati ed efficaci per contrastarla sono stati considerati farmaci come Viagra o Cialis ma benché si tratti di soluzioni mediche la cui valenza non è alcun modo in discussione, esisterebbe un altro metodo per combattere la disfunzione erettile: l' attività fisica .

La disfunzione erettile è un problema che interessa molti uomini, che per questo vivono con meno serenità la propria sfera intima.

A causa soprattutto dello stigma sociale e dei forti tabù che gravitano intorno a questo problema, molti uomini vivono la disfunzione erettile come fonte di forte sofferenza e disagio psicologico.

L'incidenza di questo disturbo aumenta con l'avanzare dell'età e in particolare una volta superati i 50 anni, ma neppure le persone più giovani sono immuni.

Nel caso si tratti di un problema di origine fisico, spesso l'origine è da ricercare in una cattiva salute del sistema cardiovascolare , del metabolismo o del sistema nervoso.

Per disfunzione erettile si intende la difficoltà nell'avere o mantenere un' erezione del pene . Le cause possono essere fisiche o psicologiche.

Come incide l’attività fisica

Svolgere regolarmente attività fisica aerobica è un toccasana per molti aspetti legati alla salute e tra questi ci sarebbe anche la sessualità.

Uno studio effettuato dagli scienziati statunitensi Mohit Khera, Samir Bhattacharyya e Larry Miller e recentemente pubblicato sul Journal of Sexual Medicine ha infatti scoperto che l'impatto dell'esercizio fisico sulle persone con disfunzione erettile sarebbe notevole e in alcuni casi addirittura superiore a quello del Viagra e del Cialis e della terapia sostitutiva con testosterone.

Per arrivare a questa conclusione, gli studiosi hanno coinvolto 1.100 uomini di età variabile dai 43 ai 69 anni, suddivisi in due gruppi.

Al primo, composto da 600 persone, è stato chiesto allenarsi praticando un'attività aerobica per 3 - 5 volte a settimana per circa 30 minuti – un'ora; mentre al secondo (gruppo di controllo) di 500 soggetti, di non farlo, ma di affidarsi a Viagra e Cialis .

Al termine dell'osservazione i ricercatori hanno quindi riscontrato in coloro che avevano svolto attività fisica regolare, un miglioramento in media di 5 punti nella funzione erettile, secondo l'International Index of Erectile Function.

L'effetto dell'esercizio fisico, inoltre, sarebbe direttamente collegato al livello di gravità delle disfunzione erettile, visto che le persone con una criticità maggiore hanno riscontrato maggiori benefici.

Alcuni volontari che hanno partecipato all'esperimento, facendo parte del gruppo di controllo, per contrastare la disfunzione hanno fatto ricorso ai farmaci ma hanno constatato miglioramenti da 4 a 8 punti.

Infine, chi si è sottoposto a una terapia sostitutiva con testosterone a causa dei livelli troppo bassi di questo ormone ha visto migliorare la funzione erettile di soli due punti.

L'attività cardio regolare si rivela dunque ancora una volta importantissima, soprattutto superata una certa età e per chi soffre di disfunzione erettile in molti casi può rappresentare un'alternativa valida e priva di controindicazione ai farmaci.

Ovviamente ogni caso è diverso ed è bene parlare delle soluzioni possibili per il prossimo con il proprio medico.