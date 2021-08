Attività Aerobica e Attività Anaerobica: Quali Differenze?

Ogni forma di attività fisica, se ben organizzata ed eseguita, è in grado di apportare numerosi benefici psicofisici. Questi tuttavia, variano molto in base alla tipologia e al carico di allenamento.

Metabolismi Energetici

Produzione di energia in base all’intensità e alla durata

Metabolismo aerobico

L'essere umano sopravvive solo in presenza di ossigeno, poiché sfrutta prevalentemente il metabolismo aerobico per la produzione di energia – con poche e modeste eccezioni, ad esempio i globuli rossi.

Il metabolismo aerobico "consuma" glucosio, acidi grassi e amminoacidi, sfruttando l'azione ossigeno. Non produce molecole di scarto ad azione limitante sulla performance e l'unico fattore limitativo è la disponibilità di glucosio. È il metabolismo più efficiente e duraturo; si attiva pienamente dopo alcuni minuti ma prosegue in maniera perpetua.

In poche parole l'energia è prodotta aerobicamente fino a quando l'ossigeno fornito ai muscoli durante l'esercizio attraverso il sistema cardiovascolare è sufficiente. Più si è allenati aerobicamente, maggiori sono le capacità di trasportare ossigeno.

Il sistema anaerobico fornisce la maggior parte dell'energia indispensabile per gli allenamenti di forza. Durante il riposo, ma anche durante sforzi moderati, i vostri muscoli lavorano in modo aerobico, perché consumano in prevalenza ossigeno. Nella fascia compresa tra il 50% e l'85% della capacità massima, il lavoro si trasforma progressivamente in anaerobico, dal momento che i muscoli non riescono ad utilizzare abbastanza ossigeno.

Metabolismo anaerobico

Pertanto, i nostri muscoli scheletrici continuano a produrre energia anche quando il sistema cardiovascolare non è in grado di fornire abbastanza ossigeno ai muscoli, generando energia anaerobicamente, cioè senza ossigeno. Ciò avviene per soddisfare richieste energetiche muscolari elevate e/o impellenti, o in condizioni di ipossia (ridotto apporto di ossigeno con la ventilazione polmonare).

Il metabolismo anaerobico si può inoltre differenziare in due tipi:

alattacido con utilizzo dei fosfageni muscolari (adenosin tri fosfato e creatin fosfato) e senza la rimanenza di acido lattico (utilizzata soprattutto nell'espressione di forza massimale e velocità pura). È il più efficacie ma ha una limitatissima autonomia (da 0-20") per esaurimento dei substrati.

con utilizzo dei fosfageni muscolari (adenosin tri fosfato e creatin fosfato) e senza la rimanenza di acido lattico (utilizzata soprattutto nell'espressione di forza massimale e velocità pura). È il più efficacie ma ha una limitatissima autonomia (da 0-20") per esaurimento dei substrati. lattacido con utilizzo del glucosio e rimanenza di acido lattico (utilizzata ogni qual volta il precedente metabolismo, oppure quello aerobico, non risultano in grado di coprire la domanda energetica). Ha un'efficacia considerevole, direttamente proporzionale al livello di attivazione e quindi alla produzione di acido lattico, che però si correla inversamente all'autonomia (quando massivamente attivato, oscilla da 20" a 2'30").

Il metabolismo anaerobico alattacido è tipico degli allenamenti che stimolano la crescita di forza muscolare e/o di velocità.

Quello aerobico degli allenamenti di resistenza. L'anaerobico lattacido può integrare sia il primo che il secondo, caratterizzando allenamenti di forza resistente o resistenza alla velocità, oppure sforzi di endurance oltre la soglia anaerobica.

Ma come riconoscere la soglia anaerobica, cioè quando il sistema si sposta da aerobico a marcatamente anaerobico?

Dalla sensazione di mancanza di fiato, aumento della frequenza cardiaca e respiratoria, e sensazione di torpore e ridotta capacità contrattile muscolare - causata dall'accumulo di acido lattico.

I gentili lettori si chiederanno perché abbiamo scelto di fare quest'abbondante premessa; semplicemente perché le differenze in termini di benefici salutistici tra le varie attività dipendono proprio dalla natura biochimica dei processi metabolici attivati.