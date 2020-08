Dieta per la Forza nel Bodybuilding

E' però vero che l'allenamento specifico di forza del bodybuilding differisce da quello di forza pura per i tempi di tensione muscolare decisamente superiori . L'entità dell' apporto calorico è quindi da valutare caso per caso , e anche in base alla tabella stessa.

Non tutti convengono sul fatto che durante questa fase sia poi così necessario eccedere con le calorie , poichè l'allenamento di forza non è dispendioso tanto quanto quello di ipertrofia o metabolico. Anche lo stimolo endocrino e metabolico-cellulare sono inferiori. Peraltro, in questo protocollo si useranno prevalentemente i gruppi fosfati come substrato energetico , rendendo poco sensato l'aumento drastico dei carboidrati .

Ipertrofia muscolare significa aumento del volume dei muscoli in termini di ritenzione intracellulare di liquidi , glicogeno , atp -cp , delle miofibrille , enzimi ecc. È quindi chiaro che con obbiettivi di "aumento della muscolatura" si debba per forza incrementare l'apporto di nutrienti e poi mantenere la nuova massa acquisita.

Come e Quanto

Come e quanto aumentare aumentare di massa?

Si consideri che, in fisiologia, un chilogrammo di nuovo muscolo è normalizzato in circa 5000 kcal.

Considerando che è impossibile aumentare di volume muscolare senza prendere anche una percentuale di adipe, e considerando anche le dovute tolleranze, si richiede nominalmente un primo surplus calorico rispetto al mantenimento di circa 500 kcal sul monte calorico abituale giornaliero.

Questo tuttavia non può essere fornito "di punto in bianco" e necessita, di solito, una progressione che permetta di comprendere il "set" metabolico soggettivo. Non tutti, infatti, rispondono allo stesso modo. Chi non ha una buona "flessibilità metabolica" tende infatti ad usare in maniera poco efficiente le calorie in più fornitegli, ingrassando anziché aumentando l'ipertrofia.

Per acquisire tale capacità è necessario:

Allenarsi duramente , anche variando i protocolli in termini di volume, densità e densità (anche se non specifici per l'ipertrofia);

, anche i protocolli in termini di volume, densità e densità (anche se non specifici per l'ipertrofia); Non protrarre diete ipocaloriche ;

diete ; Non snaturare mai l'equilibrio tra i macronutrienti – in particolare, non ridurre mai drasticamente i carboidrati per lunghi periodi.

Tradotto in soldoni, se in normocalorica consumate circa 2500 kcal / die, si dovrà aumentare progressivamente a 3000 kcal / die – per esempio, aggiungendo 50 kcal / die ogni 1-2 giorni.

È anche possibile effettuare un ulteriore aumento, fino al termine del ciclo di forza. Attenzione però, è necessario controllate sempre con il plicometro la crescita adiposa. Se eccessiva – e di solito ad essa corrisponde una ridotta efficienza del metabolismo dei carboidrati – vuol dire che ci siamo "sopravvalutati". A questa situazione possiamo rimediare aumentando il cardio – ma sarebbe poco logico –oppure correggendo la tabella in un allenamento più metabolico – ma non sarebbe più un protocollo di forza – o anticipare la fase di allenamento per la massa, oppure cimentarsi in un microciclo di definizione, o rivedendo l'incremento di calorie.

Una buona progressione vede, per ogni 700 g di muscolo acquisito, un incremento pari o inferiore a 300 g di grasso.