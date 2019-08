Il set point potrebbe essere definito come il punto fisso di omeostasi che, in riferimento alla composizione corporea (limitandoci alla visione bicompartimentale di massa magra e massa grassa, tralasciando ciò che comprendono i due compartimenti) viene inteso come l'equilibrio tra FFM e FM.

Ognuno di noi ha un proprio set point o punto di equilibrio. Tuttavia, mangiando di più o di meno, nel medio e lungo termine, questo set point viene pregiudicato. Nel caso del digiuno, fortunatamente l'organismo si adatta ed è in grado di produrre energia aumentando la beta ossidazione degli acidi grassi e consumando i corpi chetonici; in tal modo, preserva la massa muscolare dal catabolismo degli amminoacidi. Tuttavia, non ha la stessa efficienza in caso di ipernutrizione. Solo nei primissimi giorni di ipernutrizione, avviene una blanda attivazione delle proteine disaccoppianti ucp2 e 3 nel muscolo e nel fegato, che permettono di disperdere "un po'" dell'eccesso calorico in forma di calore, rallentando la respirazione cellulare nei mitocondri e quindi la sintesi di ATP. Inoltre, attiva maggiormente il sistema nervoso simpatico, il che porta ad un maggior dispendio calorico forzando l'organismo ad aumentare il "movimento volontario". Tuttavia, se l'ipernutrizione si prolunga troppo e tutte le riserve indispensabili (glicogeno epatico e muscolare in primis, poi i trigliceridi intramuscolari) sono sature, allora il corpo non può far altro che iniziare a riempire gli adipociti per tutelarsi da un'eventuale carestia futura.

Logicamente è molto più facile intaccare l'adipe che supera il naturale set point di BF, piuttosto che scendere al disotto di questo equilibrio. Mantenere una bassissima % di grasso è infatti un traguardo generalmente transitorio.