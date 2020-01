Cos’è Il diametro trasverso del muscolo è la sua sezione trasversale. Shutterstock Strettamente correlato alla capacità di forza isometrica ed eccentrica, il diametro trasverso può essere aumentato con un allenamento specifico. Per ciò che riguarda la forza concentrica invece, l'allenamento di élite è prevalentemente di tipo neurale, quindi con altissimi pesi da spostare senza tenere conto della velocità di esecuzione; il tempo di tensione (TUT) e quello totale delle serie (set) è più basso rispetto allo stimolo del tipo di forza precedente, così come inferiori sono le ripetizioni (rep). In questo articolo, tuttavia, ci concentreremo sull'espressione di forza che porta all'aumento del diametro trasverso del muscolo.

Come Avviene L'aumento della sezione trasversa è un altro modo per definire l'ipertrofia muscolare – ovvero, il processo di aumento di massa muscolare nei soggetti che non fanno uso di sostanze dopanti. Questa subisce un incremento dovuto all'aumento del volume delle fibre – per gran parte bianche, quindi IIB – causato dalla maggiore ritenzione di glicogeno e fosfati – che attraggono anche grosse quantità d'acqua intracellulare – all'aumento di dimensione delle miofibrille, alla specializzazione delle cellule satellite in fibrocellule, all'aumento dei mitocondri e di alcuni enzimi; non è trascurabile l'aumento del tessuto connettivo e quello della vascolarizzazione – non si pensi tuttavia che quest'ultima possa essere sovrapponibile alla capillarizzazione che avviene negli sport con componente di resistenza aerobica o mista. Nota: le fibre miste, ovvero le IIA, possono subire una specializzazione in una o nell'altra direzione in base all'allenamento. Affinché si possa raggiungere un aumento delle miofibrille, bisogna "convincere" l'organismo che tale "investimento" – in termini di risorse energetiche – sia necessario. Per ottenere ciò è essenziale mettere il corpo in condizioni critiche, ovvero in modo che le attuali risorse risultino insufficienti per il lavoro da svolgere – che può avvenire solo con il cedimento, cioè con il crollo della capacità di contrarre il muscolo per una ripetizione ancora.

Potenziale Potenziale di aumento del diametro trasverso muscolare Poichè l'iperplasia (aumento effettivo del numero di fibrocellule) in età adulta contribuisce solo in piccola parte all'incremento della massa muscolare – che poi, come abbiamo visto, altro non è che la specializzazione delle cellule satellite – è chiaro che il potenziale di crescita e di aumento della forza è dato soprattutto dai fattori genetici ed epigenetici che traducono per il numero di fibre muscolari e per la percentuale di fibre bianche. Significa che la genetica stabilisce il potenziale di crescita muscolare, quindi in parte anche quello di sviluppo della forza. Maggiore è la predisposizione ed il rapporto tra fibre bianche e quelle rosse, superiore è il potenziale. Ma se è vero che la genetica gioca un ruolo importante, altrettanto essenziale è lo stile di vita durante l'infanzia e l'adolescenza. È infatti dimostrato che, iniziando ad allenarsi sin da giovani, si attivano più facilmente le cellule satellite aumentando così il numero di fibre e si riescono a convertire le fibre intermedie in fibre bianche. Perciò allenarsi in giovane età comporta avere, a parità di genetica, un maggior numero di fibre in generale e un maggior numero di fibre bianche in percentuale.