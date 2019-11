Introduzione Soprattutto in tarda primavera e inizio estate, prima della famosa "prova costume", gli appassionati di cultura estetica cercano di raggiungere una maggiore definizione muscolare – anche detta cutting. Shutterstock Si tratta, in verità, di un cambiamento piuttosto importante, che riguarda l'allenamento ma soprattutto la dieta, e che deve essere preceduto da un protocollo incentrato sulla costruzione muscolare, più precisamente detta ipertrofia – altresì detta bulking. Utilizziamo volontariamente l'imperativo "deve", e non il condizionale "dovrebbe", perché nell'ambito del body building è totalmente inutile perdere tempo ad evidenziare una muscolatura di scarsa entità - ovviamente, in certi casi questa non è una scelta. Per approfondire: Hardgainer In questo articolo cercheremo di mettere a fuoco i crismi fondamentali della definizione muscolare. Parliamo dei capi saldi imprescindibili, inalienabili, basati sulla biochimica, sulla fisiologia e sull'endocrinologia; tutti fattori che regolano e orientano il metabolismo di ogni singola persona. Lo Sapevi che… In molti sport propriamente detti l'equilibrio tra ipertrofia e definizione non ha lo stesso rilievo. Questo perché il peso di un atleta può determinarne la categoria agonistica di appartenenza e pertanto assume comunque un'importanza fondamentale, a prescindere dall'entità della massa muscolare. Per approfondire: Definizione Muscolare e Vene in Evidenza: Come Farle Risaltare

Cos’è Cos’è la definizione muscolare? La definizione muscolare consiste nella riduzione dello spessore dello strato che si interpone tra la pelle e i muscoli, principalmente occupato dal tessuto adiposo sottocutaneo il quale, come sappiamo, è costituito dagli adipociti – che hanno la funzione di accumulare grassi sotto forma di trigliceridi. In molti sostengono che anche il liquido interstiziale incida significativamente sull'ispessimento di questo strato. Tale malinteso ha contribuito ad alimentare una falsa credenza, ovvero che per definirsi sia anche necessario perdere liquidi. È sostanzialmente un errore. Patologie a parte, i liquidi sono presenti solo marginalmente tra il tessuto adiposo e i muscoli; per di più, nel complesso, una buona idratazione è necessaria per rimanere in salute. Per di più nei natural (chi non fa uso di doping) tale fluido, che può aumentare soprattutto in seguito a condotte alimentari inappropriate o allo stop improvviso dall'allenamento, ha tuttavia un'importanza significativa solo per chi possiede percentuali di body fat (BF) tali da poter essere competitivo in un circuito agonistico di culturismo. La definizione muscolare è, in fin dei conti, la vera essenza del dimagrimento – che molti equivocano come una semplice perdita di peso. D'altro canto, si è soliti usare il termine "dimagrimento" quando il grasso in eccesso comporta un vero e proprio sovrappeso, mentre le parole definizione muscolare e cutting indicano un assottigliamento del tessuto adiposo al di sotto di percentuali non solo normali, ma già moderate (passando ad esempio dal 12 al 6%). Prima di discutere su come ottenere una buona definizione muscolare, sfateremo alcuni miti e smentiremo certi concetti errati che potrebbero compromettere la buona riuscita di un cutting "intelligente".