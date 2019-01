Benefici della cyclette

L'uso della cyclette può comportare una serie di benefici non trascurabili. L'entità di questi ultimi è tanto superiore quanto basso è il livello di fitness generale di chi la usa; incrementa anche, ovviamente, all'aumentare del carico di allenamento.

Tra i vari citiamo:

Miglioramento della fitness cardio-vascolare e respiratoria

Miglioramento della fitness muscolare specifica

Ottimizzazione del dimagrimento

Azione preventiva e terapeutica sulle articolazioni delle gambe

Miglioramento del tono dell'umore.

Nota: i benefici legati all'uso di cyclette sono evidenti soprattutto quando il protocollo viene adottato in soggetti sedentari.

Cyclette e miglioramento della fitness cardio-vascolare e respiratoria

L'utilizzo regolare della cyclette determina un miglioramento della fitness cardio-vascolare e respiratoria. Non è una prerogativa di quest'attività e qualunque tipo di sforzo aerobico sufficientemente prolungato e ripetuto nel breve termine dovrebbe conseguire più o meno gli stessi vantaggi.

L'attivazione del metabolismo aerobico stimola l'organismo ad adattarsi migliorando l'efficienza cardio-circolatoria, ma anche quella polmonare. Questi miglioramenti non si ottengono tuttavia solo con intensità basse o medie, utili soprattutto per i neofiti, ma anche e soprattutto oltrepassando la soglia anaerobica fino al massimo consumo di ossigeno (VO2max); va da sé che la durata dell'allenamento debba comunque essere sufficiente, il che impone una certa attenzione nella scelta dell'intensità in relazione al volume.

Miglioramento della fitness muscolare specifica

Soprattutto nei sedentari, iniziare a usare la cyclette migliora il tono di base della muscolatura coinvolta:

Per di più, tra i molti adattamenti periferici, si possono apprezzare:

Aumento blando della forza

Aumento della resistenza specifica Aumento della capillarizzazione Aumento dei mitocondri Aumento degli enzimi – glicolitici e ossidativi, con rapporto variabile a seconda del protocollo

Specializzazione delle fibre muscolari.

Ottimizzazione del dimagrimento

Il dimagrimento avviene quando il bilancio energetico, ovvero la risultante della formula [Energia IN – Energia OUT], è negativo; in patica, quando si mangia in maniera insufficiente rispetto a quanto si consuma durante la giornata.

Allenandosi con la cyclette si può aumentare, in maniera più o meno significativa, il dispendio calorico; tuttavia, questo può favorire il dimagrimento solo se l'altra variabile [Energia IN] rimane costante o non aumenta al punto da creare un bilancio neutro.

L'esercizio fisico, si sa, aumenta anche l'appetito; questo è dovuto soprattutto all'intaccamento della glicemia e delle riserve di glicogeno. Quindi se da un lato la pratica sportiva ci aiuta a consumare di più, dall'altro potenzia lo stimolo di mangiare. Diventa pertanto indispensabile mantenere un certo autocontrollo, senza cadere nella sovrastima di quanto si può aver "bruciato" durante la sessione.

Azione preventiva e terapeutica sulle articolazioni delle gambe

Certe patologie delle articolazioni hanno più probabilità di insorgere o di peggiorare con la sedentarietà; esempi classici sono quelli dell'artrosi e della formazione di cristalli di acido urico (gotta). D'altro canto, anche la pratica sportiva super intensa sembra nuocere, sempre nel lungo termine ma in maniera diversa, agli stessi distretti. Ecco perché, come sempre, è bene non esagerare.

In linea di massima, l'uso della cyclette è globalmente considerato sicuro e positivo per:

Prevenzione di alcune patologie articolari

Miglioramento di certi disagi preesistenti

Conservazione del trofismo muscolare coinvolto.

Tuttavia, nei casi di infiammazione acuta – ad esempio all'acetabolo o al ginocchio – molto spesso è consigliabile il riposo totale; anche l'uso della cyclette potrebbe essere controindicato. Per ridurre i rischi, è sempre bene chiedere consiglio ad uno specialista.

Miglioramento del tono dell'umore

L'esercizio fisico migliora il tono dell'umore. Ciò è dovuto a un fattore organico, tanto quanto ad una componente psicologica.

L'attività motoria, anche con cyclette, determina il rilascio di endorfine; questi ormoni sono responsabili di un rilassamento psicofisico che molti definiscono "benessere generale". Si potrebbe dire che sono un perfetto alleato nella lotta allo stress quotidiano.

Dal punto di vista strettamente psicologico invece, praticare l'esercizio fisico – che spesso viene trascurato per pigrizia – aumenta l'autostima e conferisce la soddisfazione di "impegnarsi per il proprio bene". Non bisogna però commettere l'errore di lasciarsi andare in comportamenti inadeguati, come l'attitudine a compensare le abbuffate allenandosi compulsivamente. Se estremizzato, questo atteggiamento è tipico di certi disturbi del comportamento alimentare (DCA), come la bulimia nervosa (BN).