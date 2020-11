Questo allenamento con la cyclette per principianti è per lo più aerobico, con intensità costante e moderata, ma incorpora intervalli brevi e stimolanti per aumentare la forma fisica e bruciare calorie.

Si inizia con un facile riscaldamento della durata di 12 minuti, poi si passa a 3-5 round di lavoro da 6 minuti ciascuno, che diventano progressivamente più intensi.

L'intensità della pedalata e dei periodi di riposo verranno calibrati in base al tasso di sforzo percepito (RPE) su una scala da 1 (molto facile) a 10 (sforzo massimo), il che significa che si lavora a un ritmo che funziona per la propria forma fisica. Si chiude con 3 minuti di defaticamento.

I principianti possono ripetere il blocco di lavoro principale per 3 sequenze e la sessione totale di allenamento avrà una durata di 45 minuti, mentre per il livello esperti il blocco di lavoro principale si può ripetere per 5 volte e completare l'allenamento in un'ora.