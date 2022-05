Cuscino Propriocettivo: Cos'è e Esercizi Migliori per Allenarsi

Il cuscino propriocettivo è uno s trumento fitness piuttosto versatile e facile da usare. Ideale per allenare la postura e l'equilibrio , ma anche per aumentare il livello di difficoltà dei normali workout, può consentire alle persone che soffrono di mal di schiena o sono reduci da infortuni di svolgere attività fisica in sicurezza.

Quando si compie un movimento questi recettori localizzano le articolazioni sollecitate e mandano un segnale al cervello , che a sua volta analizza l'informazione e rimanda l'ordine per compiere il gesto e contrarre il muscolo al momento giusto così da evitare traumi . In questo modo il corpo impara a muoversi correttamente e a dosare la propria forza .

Il cuscino propriocettivo appartiene alla tipologia di attrezzi ginnici di cui fa parte anche la più nota balance board e si presenta come un disco pieno d'aria, sul quale compiere movimenti cercando di rimanere in equilibrio .

Stando in piedi su questo strumento si possono allenare gambe e caviglie , ma utilizzandolo come base sulla quale appoggiare le mani , può servire anche per lavorare sugli arti superiori.

Esercizi con il cuscino propriocettivo

Un allenamento propriocettivo può essere composto da diversi esercizi, tra cui questi particolarmente indicati per migliorare l'equilibrio e la coordinazione del corpo, tonificare addominali e arti inferiori e tenere in tensione il core, la parte del corpo fondamentale per stabilizzare il movimento.

Squat

Posizionarsi in piedi sul cuscino propriocettivo.

Accovacciarsi per raggiungere la classica posizione dello squat, piegando le gambe tenendo i piedi paralleli e leggermente aperti, il femore parallelo al terreno, il busto dritto e la pancia in dentro.

Fare 3 serie da 10 ripetizioni ciascuna.

Questo esercizio non è semplice perché per svolgerlo è necessario mantenere l'equilibrio mentre ci si alza e abbassa. Proprio per questo le prime volte può essere normale non riuscirci e sbilanciarsi.

In caso succeda non scoraggiarsi ma riprendere l'esercizio.

Ponte

Sdraiarsi a terra in posizione supina, posizionando i piedi sul cuscino, in modo che siano paralleli e leggermente divaricati.

Spingere sulla gambe, sollevando i fianchi, i glutei e la schiena da terra.

Tenere la posizione alta per 20 o 30 secondi e ripetere il movimento tre volte consecutive.

Questo esercizio piuttosto noto è molto utile per allenare i glutei ma visto che i piedi sul cuscino sono in una situazione di instabilità, eseguito in questa variante consente di lavorare anche alla parte posteriore delle cosce.

Con il passare del tempo e una volta raggiunta un po' di dimestichezza si possono avvicinare leggermente i piedi così da aumentare la difficoltà dell'esercizio.

Addominali isometrici

Sedersi sul cuscino, tenendo le spalle indietro e la pancia in dentro.

Staccare prima un piede e poi l'altro da terra, cercando di rimanere in equilibrio solo sui glutei senza inarcare la schiena, onde evitare di provare dolore.

Tenere la posizione per circa 20 o 30 secondi e ripetere il movimento per tre volte consecutive.

Questo esercizio consente di allenare soprattutto il core.

Se non si riesce a rimanere in equilibrio con entrambi i piedi sollevati si può iniziare alzandone prima uno e poi l'altro.