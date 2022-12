Curl al cavo basso: come si esegue, benefici ed errori da non commettere

La curl al cavo basso (in piedi) è un esercizio monoarticolare finalizzato all'allenamento dei muscoli flessori dell'avambraccio sul braccio, e che pertanto si basa sulla flessione del gomito.

Rispetto all'uso dei pesi liberi, il cavo consente di instaurare una contrazione isotonica, cioè ugualmente intensa in tutti i momenti del Range of Motion (ROM). In piedi, anche in massimo accorciamento, il bicipite mantiene la stessa tensione sia in stiramento che in accorciamento.

Il curl al cavo basso può essere eseguito one- e two-arm, e con varie impugnature; ad esempio: barra orizzontale rotante, barra a "V", corda, maniglia.

L'uso della maniglia, utile nel one-arm, consente inoltre di adottare la supinazione dell'avambraccio. Questo vale in parte le per le barre orizzontale e a "V", usate nel two-arm. La corda invece, è studiata per eseguire una flessione dell'avambraccio "a martello" – simile all'hammer curl.

È bene precisare che la funzione motoria di flessione dell'avambraccio sul braccio non viene assolta esclusivamente dal bicipite brachiale (da qui in poi, solo "bicipite") – nonostante nel contesto del bodybuilding sia proprio questo l'obbiettivo principale – ma anche da altri muscoli: brachiale (il più forte) e brachioradiale.

Nota: molti definiscono i curl – come tutti i monoarticolari – come esercizi di isolamento. Si tratta di una "semplificazione" da adottare prevalentemente nell'ambito del culturismo, dove la crescita muscolare è finalizzata principalmente ai grandi muscoli superficiali e ben visibili.

In questo caso può avere infatti senso distinguere un esercizio che coinvolge più muscoli, come ad esempio un rematore (muscoli della schiena e del braccio) rispetto ad un curl (muscoli del braccio).

Come abbiamo visto tuttavia, non è possibile creare un focus specifico sul bicipite brachiale, poiché risulta inevitabile l'intervento degli altri flessori.