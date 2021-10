L'altezza di una persona dipende principalmente da fattori genetici e solitamente la crescita di ogni individuo termina con la fine della pubertà. Soluzioni miracolose per contrastare questo arresto non esistono, ma solo alcune strategie naturali che parrebbero regalare qualche centimetro in più anche successivamente, come mantenere un'alimentazione corretta, praticare yoga e svolgere ginnastica con regolarità. Oltre a queste indicazioni generiche, particolarmente indicato sembra essere il metodo Ishimura.

Fino a che età si cresce in altezza La crescita in altezza è regolata da alcuni ormoni che sono attivi dall'infanzia alla pubertà, per questo tale processo non è infinito ma comincia alla nascita e si blocca verso i 16 - 17 anni per le femmine e 18 - 20 anni per i maschi. Gli ormoni responsabili del freno al processo di crescita sono quelli sessuali e ciò è particolarmente evidente nelle ragazze, che si trovano a dover gestire gli effetti degli estrogeni e che quindi, solitamente, smettono di crescere in altezza in concomitanza o poco dopo la comparsa della prima mestruazione. Successivamente a questo periodo la crescita non si arresta in modo assoluto ma quasi, visto che al massimo si possono guadagnare dai 2 ai 3 centimetri in più nel resto della vita.

Come si determina l’altezza Le persone non sono tutte alte allo stesso modo e i motivi sono molteplici. Ad indagarli è stato uno uno studio congiunto di diverse Università tra cui per l'Italia quella di Pisa, che ha coinvolto 250.000 persone tra Europa, Stati Uniti e Australia, pubblicata poi sulla rivista Nature Genetics. Al termine dell'osservazione è emerso che l'altezza di un individuo dipenda per l'80% dai geni e per il restante 20% da fattori ambientali, eventuali problematiche fisiche e stili di vita. Mantenere una qualità del sonno elevata e dormire con regolarità almeno 8 ore al giorno o quelle adeguata alla propria età, ad esempio, è importante visto che l'ormone della crescita viene prodotto naturalmente dal corpo umano proprio mentre si dorme.