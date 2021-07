Crab Walk: Cos'è la Camminata del Granchio, Come Farla e Benefici

Introduzione

Ci sono diversi esercizi fisici che si ispirano ai movimenti degli animali. Uno di questi è la crab walk, la camminata del granchio. Si tratta di una mossa che coinvolge tutto il corpo: prevede, infatti, lo spostamento delle mani e dei piedi all'indietro. A che cosa serve? Si tratta di un esercizio piuttosto versatile. È ottimo come riscaldamento pre-allenamento, ma anche come allenamento cardio. Va bene per costruire forza, mobilità e stabilità articolare. ​Ancora, aiuta a sviluppare la massa muscolare, in particolare i muscoli di spalle, core e glutei.