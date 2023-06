E' importante inoltre assicurarsi che il design del costume sportivo permetta una piena gamma di movimenti e che non sia troppo stretto o restrittivo, specialmente nelle aree delle spalle , delle braccia e delle gambe, in modo da poter eseguire gli esercizi senza ostacoli.

Altrettanto importante è la valutazione del materiale : sarà preferibile optare per tessuti resistenti a sole e cloro ma traspiranti , che favoriscano l'evaporazione del sudore e aiutino a mantenere il corpo asciutto durante l' esercizio fisico . Materiali come il nylon, il poliestere o il tessuto tecnico sono spesso utilizzati per i costumi sportivi, in quanto favoriscono una buona traspirazione.

Nella fase di scelta dei costumi sportivi donna due pezzi, è importante tenere in considerazione diversi fattori , tra i quali il primo è certamente quello della vestibilità : è fondamentale scegliere una taglia che si adatti correttamente al proprio corpo. In tal senso, è sempre utile consultare la tabella delle taglie fornita dal singolo produttore.

Costumi sportivi donna due pezzi: la top 5 dei migliori

Per le donne, la gamma di costumi sportivi due pezzi disponibili online, e particolarmente indicati per l'attività sportiva, è davvero molto ampia. Ecco qui i modelli che hanno messo d'accordo più utenti, tra coloro che hanno acquistato questo capo di abbigliamento su Amazon:

Umipubo

Questo modello proposto da Umipubo è realizzato in tessuto elasticizzato, morbido e confortevole,. La composizione prevede un 82% di nylon e un 18% di elastan. il costume da bagno si adatta bene a diverse bodyshape ed è a vita alta. Il top è molto avvolgente e rende possibili tutti i movimenti. E' molto apprezzato tra le utenti di Amazon per la sua buona combinazione di sportività, fashion e sensualità. Chi lo ha acquistato lo valuta come perfetto per l'estate, la piscina, la spiaggia e lo sport.

Nland

Molto apprezzato anche questo costume proposto da Nland, molto economico pur presentando cuciture e tessuto di alta qualità. Il modello risulta particolarmente morbido, traspirante, elastico e resistente, e offre un'esperienza di utilizzo confortevole. Il taglio delicato consente di mostrare una bella vita e di modellare il busto: presenta una combinazione di più colori a tinta unita per un'estetica semplice ma classica. Il costume è valutato molto bene, specie per attività come yoga, nuoto e aquagym.

Syrokan

E' sportivissimo anche questo costume due pezzi prodotto da Syrokan, caratterizzato da un top con imbottitura morbida incorporata e senza ferretto. Senza maniche per una maggiore libertà di movimento, questo modello ha spallacci larghi a X e un tessuto frutto di un mix di poliammide ed elastan che garantisce asciugatura rapida, resistenza ed elasticità. Il basso rialzo con elastico in vita offre una buona vestibilità, elemento testimoniato da diverse utenti che lo hanno acquistato online, anche se non manca chi consiglia di fare molta attenzione alle taglie.

Jfan

Tessuto di alta qualità, traspirazione, morbidezza ed elasticità: è così che si presenta questo costume sportivo realizzato da Jfan. Dal punto di vista del design, il modello presenta vita alta con spalline regolabili e strisce a blocchi di colore stampate senza schienale e a coste. Il materiale è 85% poliestere e 15% spandex. L'imbottitura push up è rimovibile e rende sportivo il modello. Sono disponibili quattro diverse taglie e ben sette colori tra i quali scegliere. Chi lo ha acquistato lo giudica ben fatto e curato nei particolari, soprattutto in relazione al prezzo molto abbordabile. Il pantaloncino risulta per qualuno alto e un po' sgambato.

Heekpek

Questo bikini sportivo a righe è realizzato per l'82% in chinlon e per il 18% in spandex. Il tessuto liscio e resistente è molto elastico, morbido e confortevole. Il design di questo modello di Heekpek offre un ottimo supporto e migliora la figura. Le spalline sono regolabili, il reggiseno imbottito è rimovibile, lo slip è a vita alta. Le strisce sulla fascia dei fianchi e sotto il bustino sono realizzate in filo di seta trasparente e sottolineano la vita con un tocco glamour. Le utenti che lo hanno provato si dicono tutte soddisfatte, anche per il suo saper tenere insieme pieno comfort e moda.