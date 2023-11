Cosa succede se ti alleni bene ma mangi male?

L' attività fisica è uno dei capisaldi della prevenzione: per chi vuole non solo mantenersi in forma, ma anche proteggere l'organismo e diminuire il rischio di malattie, il movimento e lo sport sono irrinunciabili. Ma per quanto essenziali, da soli non bastano: è importante anche seguire una dieta corretta nelle quantità e a livello qualitativo. Se una persona, pur essendo molto sportiva e attiva, si nutre in modo scorretto può correre diversi rischi. Ecco cosa succede a chi si allena ma mangia male .

Infatti, allenarsi ma mangiare male è pericoloso sia per quanto riguarda il proprio benessere e la propria salute sia per quanto riguarda le proprie prestazioni: alimentarsi in maniera sbagliata può compromettere l'allenamento , influenzando in maniera negativa il workout.

Chi si allena in maniera costante, a casa o in palestra , e segue uno stile di vita attivo dunque sta già facendo molto per la sua salute. Ma non a sufficienza: è fondamentale anche che mangi bene, altrimenti rischia non solo di ottenere meno benefici ma anche di vanificare parte dei suoi sforzi.

Il movimento non compensa un regime alimentare scorretto

Abbuffarsi di "junk food", fare pasti ricchi di grassi e ipercalorici, esagerare con l'alcol auto-convincendosi che poi si compenserà e si smaltirà tutto con l'allenamento è un pensiero sbagliato e rischioso. Sbagliato perché non è così: se si eccede una volta ogni tanto ovviamente non succede nulla, ma se l'alimentazione scorretta diventa la regola, allora non basterà programmare sedute intense di fitness per smaltire e recuperare, a meno che non ci si alleni più ore tutti i giorni (cosa comunque non salutare).

Anche in questa eventualità comunque non si sarà protetti a vita: una volta che si rallenterà con la pratica sportiva, le conseguenze potrebbero diventare molto pericolose. Il bilancio energetico non deve essere in attivo: se una persona introduce regolarmente più di quanto consuma finirà con l'accumulare peso e con il compromettere la propria salute.

Non si tratta dell'unica ragione per cui pensare che l'attività fisica sia in grado di compensare una dieta sbagliata è anche rischioso: mangiare male, indipendentemente dal fatto che ci si muova o meno, alla lunga, causerà comunque delle conseguenze negative sull'organismo, a più livelli.

Oramai è stato ampiamente dimostrato infatti che fra alimentazione e salute c'è un legame molto stretto: chi segue un regime alimentare salutare ha molte più probabilità di vivere una vita lunga e con una buona qualità rispetto a chi non si cura di ciò che porta in tavola.

Per tutelarsi e proteggersi dunque la cosa migliore è seguire uno stile di vita sano, allenandosi regolarmente e seguendo un'alimentazione bilanciata e sana, senza eccessi.