Cosa succede se si fanno 30 minuti di camminata al giorno

Introduzione Il movimento, insieme all'alimentazione corretta, è uno dei capisaldi della prevenzione e della tutela della salute. Gli esperti raccomandano di avere uno stile di vita attivo e di praticare sport per diminuire il rischio di ammalarsi e stare bene. Fra le attività migliori per raggiungere questi obiettivi c'è sicuramente la camminata: camminare, infatti, apporta molti benefici, è facile ed è accessibile per tutti. Già solo con 30 minuti di camminata al giorno si possono ottenere risultati preziosi.

Come camminare in modo corretto Camminare è l'attività fisica più semplice e naturale del mondo. Occorre però mantenere una postura corretta per non indolenzire i muscoli e la schiena e per attivare tutta la muscolatura. Le spalle devono essere bene aperte ma rilassate, il busto eretto, i glutei e l'addome contratti. Il piede deve toccare il terreno con un movimento di tipo rotatorio: prima si deve appoggiare il tallone e poi la punta, contraendo contemporaneamente il polpaccio. Il passo deve essere frequente e piuttosto ampio e i respiri regolari e profondi. Camminare fa bene sia al corpo sia alla mente, per questo è utile farlo con regolarità, se possibile tutti i giorni. Già con 30 minuti di camminata al giorno è possibile godere di molti benefici.

Rinforza i muscoli delle gambe Quando si cammina si attivano tutti i muscoli delle gambe, in particolare del polpaccio, della coscia, dell'addome, del gluteo e del muscolo tibiale anteriore (che si trova davanti e lateralmente alla gamba). Questo migliora sia la tonificazione muscolare sia la circolazione sanguigna, favorendo il ritorno del sangue dalla periferia al cuore e contrastando così ritenzione idrica e gonfiori. Non solo: i muscoli in movimento aiutano a consumare gli zuccheri e i grassi in eccesso, contribuendo a tenere in armonia tutto il metabolismo.

Allena i muscoli di addome, braccia e spalle Una camminata corretta attiva anche i muscoli dell'addome, in particolare il muscolo trasverso, che ha la funzione principale di stabilizzare il bacino e bilanciare le gambe. Se si oscillano avanti e indietro gli arti superiori a un ritmo sostenuto, si allenano anche i muscoli delle spalle e delle braccia. In questo modo si cammina anche più velocemente e si coinvolgono maggiormente anche gli addominali.

Allevia ansia e depressione Camminare è un ottimo antistress, a maggior ragione se si scelgono percorsi in mezzo al verde. Infatti, la costante attività fisica induce il cervello ad aumentare la produzione di serotonina e beta endorfine, che sono gli ormoni del benessere e del buon umore. Il contatto con la natura non fa altro che amplificare le sensazioni positive, contribuendo ad alleggerire tensioni e preoccupazioni e accrescendo la serenità. Grazie a 30 minuti di camminata al giorno, il respiro assume una migliore regolarità anche a riposo, con effetti positivi sull'ansia. Camminare aiuta dunque a raggiungere un migliore equilibrio tra mente e corpo.

Migliora la pressione sanguigna La camminata aiuta i vasi sanguigni a mantenersi elastici e giovani e dunque a esercitare una minor resistenza al passaggio del sangue, cosa che contribuisce a mantenere la pressione entro livelli normali. Non solo, contrasta gli accumuli di grasso e colesterolo nelle arterie e lo stress, che sono due fattori responsabili dell'ipertensione. Infine, migliora la circolazione e la funzione di pompa del cuore.

Riduce il dolore lombare Camminare nella maniera corretta può aiutare a migliorare la postura e a combattere il mal di schiena. Attenzione, però: nella fase acuta è bene ascoltare il proprio corpo per capire se potrebbe trarre più giovamento dal riposo o dall'attività fisica. Indubbiamente, il rafforzamento dei muscoli addominali e della schiena indotto dalla camminata è prezioso per la salute della colonna vertebrale.