Cosa succede se ci si allena a digiuno? Perché non allenarsi a stomaco vuoto?

Come premessa, è giusto specificare che discuteremo esclusivamente di condizioni fisiologiche o, al massimo, parafisiologiche. Non patologiche, pertanto, ciò che specificheremo potrebbe non valere per i diabetici o per chi lamenta ipoglicemia reattiva.

Non perderemo troppo tempo ad elaborare un lungo e approfondito articolo, ma cercheremo, invece, di rispondere in maniera esaustiva ma concisa ai quesiti più diffusi:

Cosa succede se ci si allena a digiuno? Dipende dallo stato nutrizionale di base, dalle richieste dell'allenamento e dalla soggettività...

Perché non allenarsi a stomaco vuoto? Perché non ha senso, a meno che la persona non percepisca un benessere sentendosi "più leggera"...

E' giusto allenarsi a stomaco vuoto? In linea generale no - anche se, dipende... - ma nemmeno a stomaco pieno, se il nostro apparato digerente non lo consente, o se soffriamo l'elevazione della glicemia in termini di lucidità mentale...

Prima di colazione è meglio o peggio? Dipende soprattutto da "come e quanto" dobbiamo allenarci, e da cosa mangeremmo a colazione...