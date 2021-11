Cosa serve per allenarsi in casa

L'home fitness - tradotto 'allenamento in casa' - è sempre più diffuso. Vuoi per mancanza di tempo, per risparmiare o, più semplicemente, per allenarsi in tutta comodità tra le mura domestiche, sempre più persone acquistano attrezzatura per allenarsi in salone, in camera da letto o in una sala della casa dedicata al fitness.

Ma cosa serve per allenarsi in casa? Il nostro Personal Trainer, Riccardo Borgacci, personal trainer laureato in Scienze motorie e in Dietistica, ci guida nella selezione degli attrezzi indispensabili per organizzare una funzionale palestra in casa.

Borgacci ci ha spiegato che ricavare una palestra nel confort di casa può non essere cosa semplice. Le mura domestiche offrono diversi vantaggi, primo tra i quali la comodità logistica, ma anche parecchi svantaggi come: i limiti di spazio (se per esempio si vogliono acquistare macchinari come il total crunch e la stazione fitness multifunzionale), l'eventuale incompatibilità con le regole condominiali sulle soglie acustiche, i costi iniziali ecc.

In definitiva, quasi tutti gli svantaggi del costruirsi una palestra in casa convergono nella limitata scelta degli attrezzi. Per questo, sottolinea Borgacci, è fondamentale avere ben chiaro fin da subito in che modo progettare la nostra sala fitness, il che dipende anzitutto dagli obiettivi e dal livello prestativo di partenza.

Tuttavia, conclude Borgacci, esistono alcuni attrezzi che chiunque ambisca a tale finalità dovrebbe acquistare – uomo o donna, giovane o anziano, principiante o avanzato. Di seguito la lista, una breve descrizione e le ragioni a supporto della nostra tesi.

Se volete approfondire, leggete anche quali sono gli accessori e i piccoli attrezzi consigliati dal nostro personal trainer per allenarsi.

Per approfondire: