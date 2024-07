Cosa fare per allenare schiena? Migliori esercizi

In questo articolo parleremo di come allenare la schiena, partendo dall'elenco delle criticità e alle ragioni che spingono molti a trascurare questo distretto, fino ai consigli tecnici per ottimizzare lo sviluppo di questo distretto. In termini generali, le basi scientifiche a capo del principio ipertrofico sono le stesse di qualsiasi altro gruppo muscolare. Pertanto, per approfondire, si leggano gli articoli dedicati alla crescita muscolare . D'altro canto, l'allenamento della schiena presenta alcune peculiarità ed inconvenienti, che meritano d'essere trattati in modo specifico. L'argomento è sicuramente vasto. Non entreremo eccessivamente nel dettaglio biomeccanico di ogni singolo muscolo, ma ci limiteremo invece a fornire le indicazioni utili a strutturare un allenamento efficacie per il condizionamento dell'intero tratto dorsale. Shutterstock Quali sono i muscoli della schiena? La risposta non è banale; dovremmo distinguere quali sono i muscoli esteticamente interessanti e quali i più "utili" dal punto di vista della forza. È inoltre uso comune distinguere la schiena alta da quella bassa, differenziando ulteriormente quella alta dalle spalle. Senza ombra di dubbio, il muscolo più "indicativo" della schiena è il gran dorsale (latissimus dorsi, o "lat"). Dal punto di vista estetico, in merito alla schiena alta, seguono il grande, il piccolo rotondo e il trapezio (porzione inferiore). Se però parliamo di espressione di forza, non possiamo ignorare gli erettori spinali e quadrato dei lombi; è noto il loro ruolo, ad esempio, nei movimenti delle alzate olimpiche e del powerlifting. Romboide maggiore e minore, sopraspinato, infraspinato e dentato posteriore, invece, hanno una grande importanza nella funzionalità totale e nel mantenimento dello stato di salute motorio.

Esercizi multiarticolari e uso dei pesi liberi I muscoli della schiena sono deputati a una lunga serie di movimenti. Per molti invece, allenare il dorso significa semplicemente esercitare delle "trazioni" verticali od orizzontali (tirate). Non è un principio sbagliato, ma sicuramente incompleto e limitante. Partiamo dal presupposto che: la schiena e il cingolo addominale sostengono il peso di tutto il tronco e permettono di muoverlo su ogni piano;

buona parte del dorso alto consente i movimenti delle scapole e dell'omero;

gli erettori vertebrali, il quadrato dei lombi e il gran dorsale, in sinergia con i glutei, estendono la colonna vertebrale, le anche e i femori. Questo movimento, assieme alla flesso-estensione della gamba sulla coscia, permette di compiere esercizi come lo squat e lo stacco da terra. Cosa significa questo? Semplicemente che per ottenere una schiena forte e sviluppata è necessario farla lavorare appieno e in ogni sua funzione. Questo avviene principalmente nella gestione di alti carichi, sfruttabili solo per mezzo degli esercizi multiarticolari, e senza un'eccessiva assistenza nel movimento (tipica delle macchine isotoniche). Da questo punto di vista, sono impareggiabili esecuzioni come: stacco da terra, rematore in piedi (presa prona o supina o neutra, con manubri o bilanciere), pull-up (tutte le prese).

Diversi piani di movimento La schiena alta, ed in particolare il gran dorsale, il grande e piccolo rotondo, grazie all'articolazione della spalla, consentono di muovere l'omero su tutti i piani di movimento (coronale, sagittale e trasverso). In pratica: estendono il braccio, lo adducono e lo ruotano internamente. Risulta quindi impossibile poterli stimolare efficacemente con un solo esercizio. Una tabella "che si rispetti" per la schiena alta dovrà quindi includere: trazione verticale-laterale con presa prona larga (pull-up o pull-down alla lat machine);

trazione verticale-frontale con presa neutra o supina larga (pull-up o pull-down alla lat machine);

trazione verticale-frontale a braccia tese con presa prona (pull-down a braccia tese, pullover); eventualmente, trazione verticale-frontale con presa neutra stretta (pulley alto);

trazione orizzontale con presa supina larghezza torace (ad es. pulley basso o rematore libero); eventualmente, trazione orizzontale con presa neutra stretta (pulley basso);

trazione orizzontale con presa prona larga (ad es. rematore o vertical row). Attenzione! Le trazioni verticali con presa prona larga dietro la nuca sono sconsigliate, vista la criticità del movimento articolare.

Imparare l'attivazione scapolare Gli esercizi di trazione richiedono la cosiddetta "attivazione scapolare", ovvero il movimento iniziale di depressione (imposta dal gran dorsale) e di adduzione (imposta dal grande e piccolo romboide, e dal dentato anteriore) delle scapole. Sviluppare questa capacità, scarsa nei soggetti abituati a lavorare con ROM incompleti in massima estensione, è tecnicamente fondamentale a raggiungere il massimo del proprio potenziale. Per migliorarla è possibile esercitarsi sullo specifico e propedeutico movimento di attivazione, sia alla lat-machine che alla sbarra, fino a giungere al gesto completo.

Se possibile, lavorare a ROM completo A proposito di ROM è bene chiarire che, nel movimento di trazione, i numerosi muscoli della schiena lavorano più o meno intensamente a seconda della posizione articolare. Abbiamo già parlato dell'importanza di un ROM completo per l'attivazione scapolare. D'altro canto, è da considerarsi fondamentale anche in posizione di massimo accorciamento. Forzando il raggiungimento di un ROM massimale a carico dell'omero sulla spalla, "tirando" dietro le spalle adducendo al massimo le scapole, è possibile stimolare parecchi dei muscoli spesso trascurati nell'allenamento della schiena – trapezio basso, romboidi e parte dei rotatori.