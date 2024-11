Cosa fare in palestra per l'addome e quante volte a settimana

Qual è il miglior allenamento per gli addominali? Cosa fare in palestra per l'addome? Quante volte bisogna allenare gli addominali a settimana? Come rassodare velocemente l'addome?

Se l'obbiettivo è estetico, il milgior allenamento è indubbiamento il metodo a serie per ripetizioni , ovvero un interval training , meglio se ad intensità elevata . In parole semplici, stiamo parlando del sistema tipico del bodybuilding , ovvero il resistance training o allenamento contro resistenza .

Se la finalità è salutistica, ed è sufficiente che l'addome sia funzionale , possiamo allenare questo distretto in molti modi; ad esempio praticando attività generiche come Pilates , Hashtanga Yoga , ginnastica funzionale o discipline di vario genere.

Il miglior allenamento per gli addominali è quello specifico in base all'obbiettivo.

Questo perché i muscoli addominali sono dotati di scarsa capacità ipertrofica e il tentativo di farli aumentare in volume subordina totalmente allo spessore della plica di grasso sovrastante. Praticamente, un "secco" che non si allena avrà sempre più addominali di un giocatore di rugby ultra-allenato con il 18% di body fat.

Come rassodare velocemente l'addome?

Per rassodare velocemente l'addome dovremmo inevitabilmente cimentarci in una dieta ipocalorica dimagrante. Le ragioni sono, ovviamente, quelle esposte sopra.

Ma che tipo di dieta seguire? La scelta più ragionevole è una dieta tradizionale, bilanciata, con un taglio calorico compreso tra 350-500 kcal a settimana rispetto al TDEE (fabbisogno energetico giornaliero), con almeno 1,6 g / kg di proteine, almeno 0,5-0,8 g / kg di grassi e il resto da carboidrati. Non andrebbe escluso nessun gruppo alimentare e, in caso fosse indispensabile per necessità etiche o filosofiche o religiose, è necessario far ricorso agli integratori. La ripartizione dei pasti ha poca importanza e viene fatta in base alle necessità, soprattutto per chi si allena.

Nota: il margine minimo di taglio calorico è più indicato per le femmine e quello di grassi, invece, per i maschi.

Si potrebbe trovare giovamento nell'aumentare il carico allenante di questo distretto, a meno che non sia già elevato.

Così come non conosciamo allenamenti che fanno dimagrire la pancia più di altri, non esistono nemmeno metodi alimentari che fanno dimagrire più l'addome di altri distretti. Anche l'abbigliamento non conta asolutamente nulla - nemmeno quello che fa "sudare di più".