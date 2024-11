Cosa è la sezione trasversa del muscolo?

Questa relazione è più forte per la forza isometrica ed eccentrica , ma influenza molto anche la forza concentrica - con l'unica differenza che, in questo caso, assumono un ruolo fondamentale anche le componenti neurali.

Eccentrica e isometria funzionano?

Sì, esattamente come l'allenamento concentrico.

Certo, se ci allenassimo solo nelle concentriche, inserendo isometriche ed eccentriche troveremmo un vantaggio in termini di crescita; ma vale anche il contrario.

Ciò significa che la variazione dello stimolo fatta "con logica" porta sempre dei benefici; ma non esistono "formule magiche".

Eppure, qualcuno "giura" che le eccentriche e le isometriche offrono risultati senza paragoni. Ma non sarà merito dell'effetto pumping transitorio?

In effetti, dopo una serie a cedimento, ancor più se nel contesto di una tecnica di intensità, basata sull'eccentrica o sull'isometria, i muscoli sembrano "scoppiare". Tuttavia, in palestra, i progressi si misurano solo nelle prestazioni, non allo specchio. Questo, invece, è più utile a riposo; anzi, più che lo specchio sarebbero da valutare le circonferenze - in associazione alle pliche e alla bilancia.

I risultati devono essere valutati con oggettività. Detto questo, il pumping rimane l'elemento più motivante di sempre. Quindi, se diventa utile per rimanere "sul pezzo", perché no.