Come dice il nome stesso, "street workout" significa "allenamento da strada". E'un metodo fitness outdoor che si pratica negli spazi cittadini e che usa il peso corporeo come resistenza .

Anche lo street workout consiste nello svolgimento di alcun i esercizi a corpo libero , che sfruttano la resistenza e il peso corporei, oltre alla forza di gravità, per allenare i muscoli e il sistema cardiovascolare . A questi possono associarsi esercizi eseguiti con l'aiuto di semplici "attrezzi" e strutture pubbliche, come le sbarre dei parchi giochi, gli anelli , le panche , i gradini.

È considerato una sotto branca del calistenichs, il metodo di allenamento basato sulla ginnastica a corpo libero, che usa il peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico.

Lo street workout è un metodo di allenamento che si svolge all'aperto , in genere nei parchi, nelle aree di allenamento outdoor e nelle altre aree disponibili in città.

Come allenarsi?

Lo street workout ha il grande vantaggio di poter essere eseguito praticamente ovunque, anche semplicemente nel giardinetto sotto casa. È adatto a tutti perché l'allenamento può essere calibrato in base al proprio grado di allenamento, alle proprie capacità e alle proprie esigenze.

All'inizio l'ideale è affidarsi ai consigli di un personal trainer o comunque un esperto, che possa suggerire quali esercizi fare, quante volte e per quante ripetizioni, a maggior ragione se si è dei neofiti del fitness.

In linea di massima, comunque, si consiglia di allenarsi per almeno 20 minuti, due-tre volte alla settimana, abbinando anche un'attività aerobica, come corsa, bicicletta, camminata, nuoto. Prima e dopo la sessione, non bisogna dimenticarsi di fare un po' di stretching.