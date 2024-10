Cos’è l’Hot Pilates e perché sceglierlo?

In questo modo, ai benefici della disciplina si aggiungono quelli dati dall' esercizio fisico fatto in una stanza dalle condizioni climatiche particolare.

L'Hot Pilates è una tipologia di Pilates che prevede che gli esercizi siano svolti in un ambiente particolarmente riscaldato. Come suggerisce il nome la temperatura è piuttosto alta e di norma raggiunge circa 35 - 40°C.

Secondo la medicina ayurvedica questa disciplina allevia a distende le tensioni fisiche e quelle mentali , infondendo, anche grazie al rallentamento dei movimenti dato dallo sforzo in un ambiente caldo, calma e tranquillità.

I benefici dell'Hot Pilates sono diversi. Per prima cosa, praticarlo consente di rilassare muscoli , tendini e legamenti e migliorare di conseguenza flessibilità e mobilità.

Non è necessaria una strumentazione specifica ma viste le alte temperature è opportuno indossare vestiti leggeri e di materiali traspiranti.

Ogni istruttore però è libero di integrare una sessione con esercizi specifici, in grado di sfidare ulteriormente il corpo, sempre in sicurezza, così da sfruttare al meglio le potenzialità dell'alta temperatura e aumentare tonificazione muscolare e flessibilità.

Gli esercizi di hot pilates, infatti, non si discostano da quelli del pilates tradizionale e prevedono una serie di movimenti volti ad aumentare forza, flessibilità e stabilità.

Per praticarlo è sufficiente iscriversi a un corso , che solitamente si svolge esattamente come un normale corso di Pilates a corpo libero, con la sola differenza che la stanza nella quale ci si trova è molto riscaldata.

L'Hot Pilates è una disciplina sempre più in voga e di conseguenza sono diverse le palestre e le strutture che lo propongono.

A chi è consigliato e a chi no?

L'Hot Pilates, esattamente come il Pilates tradizionale, è adatto a tutte le persone in salute e consigliato in particolare a chi vuole migliorare la flessibilità e la tonicità muscolare e a coloro che hanno problematiche con la colonna vertebrale.

Le persone che soffrono di patologie cardiovascolari però, prima di prendere parte a una lezione dovrebbero chiedere consiglio al proprio medico perché le elevate temperature previste potrebbero non essere compatibili con la condizione medica.

