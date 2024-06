Cos’è l’allenamento Alter G e perché l'antigravitazionale fa bene?

L'allenamento Alter G è nato nei primi anni Duemila alla Nasa grazie allo scienziato Robert Whalen, che inizialmente lo aveva pensato come soluzione utile a ricondizionare gli astronauti alla gravità terrestre, dopo che questi erano stati per lungo tempo nello spazio.

L' allenamento Alter G , come suggerisce il nome, sfrutta il concetto di antigravità. In concreto, si tratta di un allenamento che si effettua su un tapis roulant antigravitazionale.

Una volta che il macchinario è in funzione, esattamente come un tapis roulant tradizionale, la pedana inizia a muoversi e chi c'è sopra deve semplicemente camminare o correre, assecondando la velocità impostata.

Chi decide di sottoporsi a questo allenamento entra nella capsula e sceglie, solitamente con l'aiuto di un personal trainer e in base al livello di preparazione fisica e agli obiettivi prefissati, la pressione dell'aria, che a seconda di come viene regolata può arrivare a ridurre fino all'80% del peso della persona.

E' un allenamento in cui si usa un tapis roulant specifico per il metodo Alter G, che si presenta con una sorta di capsula ad aria che riveste la pedana.

Quali sono i benefici?

Correre o camminare su un tapis roulant antigravitazionale è utile sotto diversi aspetti, primo fra tutti il fatto che, scaricando il peso del corpo, consente di allenarsi neutralizzando gli stress da impatto, e quindi molto più in sicurezza.

L'attività che si svolge con questo strumento rientra a tutti gli effetti in quella a basso impatto, quindi usarlo è particolarmente indicato a chi ha problemi alle articolazioni o si sta riprendendo da un infortunio o un intervento e vuole ritornare a correre gradualmente. Ottimo anche per persone anziane o con scarsa mobilità. Inoltre, correre su un tapis roulant ad aria migliora il controllo del movimento e consente di fare molta meno fatica rispetto a farlo su un tapis roulant tradizionale, quindi è ottimo anche per i principanti.

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.