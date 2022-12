Cos’è il recupero attivo e a cosa serve

Allenarsi con costanza è una buona abitudine che non andrebbe mai dimenticata. Per farlo però esistono vari modi e non tutte le routine si equivalgono o consentono di raggiungere i medesimi risultati.

A prescindere da quale si scelga però, per rendere il workout ancora più efficace esistono alcuni accorgimenti, tra i quali spicca quello di inserire nella propria routine fitness un momento dedicato al recupero arrivo, che consiste nell'esecuzione di alcuni esercizi in grado di ampliare l'efficacia dell'allenamento appena svolto e consentire ai muscoli di riprendersi al meglio in vista di quello successivo.

Dedicare tempo al recupero attivo, inoltre, consente di ridurre l'indolenzimento post allenamento e i dolori tipici che solitamente accompagnano per qualche giorno, soprattutto se il proprio livello di forma fisica non è ottimale. Seppur sintomo che i muscoli del corpo stiano reagendo ai movimenti ai quali sono stati sottoposti, non si tratta di una sensazione piacevole e anche per questo suo lavoro di mitigazione, il recupero attivo è un momento da non sottovalutare e al quale dedicarsi sempre.